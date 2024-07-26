Анонс газеты «Приднестровье» на 27 июля

Сегодняшний номер «Приднестровья» – праздничный. Он посвящен 30-летию нашей газеты. Потому герои выпуска — люди, благодаря которым газета родилась и живет, радуя материалами своих верных читателей. Ветераны журналистского труда расскажут о первых годах становления главного издания страны, а некоторые из них работают в редакции до сих пор. Читайте и оставайтесь с нами!

Плеяду знаменитых приднестровских первопроходцев дополняет Яков Маркович Окунев. Бендерчанин стоял «У истоков советской фантастики». О человеке, описавшем «ментальный интернет» и крионику, – в одноименном материале.

Мало кто знает, что в США есть музей Высоцкого, экспонаты для которого много лет по крупицам собирает Марк Цыбульский. Интересные истории о пребывании легендарного барда в Молдавии читайте в очерке «Я, конечно, вернусь…».

Ставший традиционным для нашей газеты «Экспертный клуб» в этот раз проводился не совсем в традиционном формате. Да и повод для встречи не совсем ординарный – на днях наше издание отметило своё 30-летие. Пришли поздравить «Приднестровье» не просто ее читатели, а создатели и люди, чей вклад в развитие газеты, как и всех СМИ, общественных и политических институтов переоценить сложно. Подробнее в материале «Меняться, не изменяя себе».

В конце номера – традиционные рубрики «День в истории», «Спорткурьер» и «Афиша выходного дня».