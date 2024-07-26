Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 юлие, ал зиарулуй ностру

Фестивалул «Се реварсэ кынтекул песте Нистру!» а маркат примул сэу жубилеу. Иницият ын 2019, ынтотдяуна а мерс ын пас ку омул, ку букурииле ши неказуриле луй. Кынтекул а ынсоцит омул пе тоате друмуриле, де-а лунгул вьеций. Де аич а ши апэрут инициатива де а-л организа ын зилеле де юлие, кынд реколтаря грыулуй е пе ултима сутэ де метри, яр плугарий ау невое де о паузэ, о сэрбэтоаре де суфлет.

Кум а фост фестивалул ын анул курент, афлаць дин артиколул «Кынтекул – кондрумец ал омулуй»

Кокоши, китэ, мэй, бардеольник, морковча, кабак, галуши, билибашка — тоате ачесте кувинте сынт де ориӂине нистрянэ. Чей сосиць ын царэ ну ле вор ынцелеӂе. Деачея пентру ей спечиал а фост ынтокмит ун гид де конверсацие «Приднестровский разговорник».

Деталий гэсиць ын артиколул «Мэй, ши май ынсямнэ кокоши?».

Речент ла сесиуня екстраординарэ а Советулуй де депутаць ай попорулуй дин районул ши орашул Каменка а фост алес ун ноу прешединте ал ачестуя — Олег Валентинович Бурлака, каре аре о експериенцэ маре де лукру ку оамений. Пентру а фаче куноштинцэ ку думнялуй, й-ам соличитат ун интервиу. А акчептат, деши е ун ом модест дин фире.

Деч, интервиул есте публикат ку титлул «А ындрептэци ынкредеря акордатэ».