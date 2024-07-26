Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 27 липня

У Батьківщини й газети – одне ім’я

Засідання експертного клубу при газеті «Приднестровье» 23 липня було присвячене 30-річчю виходу у світ першого номера цього республіканського видання. Багато добрих і підбадьорливих слів говорили про газету всі учасники засідання.

Подробиці читайте на стор. 4.

Пожежна безпека стосується кожного

Інспектор Державної пожежної служби м. Тирасполя наводить приклади страшних наслідків від порушень правил пожежної безпеки й дає професійні поради, як можна уникнути біди, зберегти життя рідних і близьких.

Подробиці – на стор. 4.

З біографії захисника ПМР Григорія Попова

Незадовго до початку кривавих подій у Придністров’ї в 1992 році Григорій Попов вирішив написати мемуари про свою участь у подіях 1989–1991 року. Не встиг. Тепер про нього в Придністров’ї шанобливо говорять: «Григорій Попов – один із тих, хто стояв біля джерел створення нашої республіки».

З дружиною героя спілкувався наш кореспондент. Читайте про це на стор. 6.

Перше «Слово» Лілії Орлової

На відкритті її вернісажу були присутні представники творчих спілок, почесні гості, колеги, учні та цінителі живопису. Неабияку зацікавленість у присутніх викликала виставка картин молодої художниці. Перегляд експозиції не залишив байдужим нікого з присутніх, яких того дня було чимало. Вони активно дискутували, фотографували й діставали естетичне задоволення від побаченого.

Подробиці читайте на стор. 12.

Головне фото В. Романюк