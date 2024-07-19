Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 20 липня

Інтернет-платформа для журналістів

Спілці журналістів Придністров’я виповнилося 30 років. До ювілею громадської організації, що нараховує більш ніж сотню творчих співробітників ЗМІ республіки, приготували подарунки. Найбажанішим став сюрприз від Міністерства цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій та ДУ «Приднестровская газета»: власний сайт СЖ ПМР – новий інтернет-майданчик для корпоративного спілкування журналістів.

Подробиці читайте на третій шпальті газети.

Художник, що малює життя

Думки та почуття художника – в його картинах. Коли він хоче поділитися ними з навколишнім світом, то виставляє їх напоказ і суд глядачів. Якщо почуттів, думок і картин накопичується багато, він влаштовує персональні виставки, як зробив це відомий придністровський художник Анатолій Черевков.

250 робіт у залах столичної картинної галереї – як підсумок півстолітнього творчого шляху в образотворчому мистецтві.

На виставці побував наш кореспондент, перейнявся духом творчості, поговорив з автором і написав про нього нарис. Про багатогранний світ і бунтарський характер художника Черевкова, якого колеги називають «людина-експеримент», про те, яким йому бачиться навколишня дійсність, можна прочитати на шостій сторінці газети «Гомін».

Як організувати простір

Є люди незвичайних і рідкісних професій. Інтерес вони викликають чималий. Наприклад, хто такий «організатор простору»? Дехто скаже: «Перший раз чую». У Придністров’ї, виявляється, теж є один-єдиний представник цієї сучасної спеціальності – Валентина Демидова. За основною професією вона – журналіст, а «організатор простору» – це для душі та саморозвитку.

Усі секрети та премудрості незвичайної для наших місць спеціальності вивідала наш кореспондент. Хочете дізнатися – відкрийте п’яту смугу «Гомону». Там є відповіді на багато професійних запитань.

Для цього липневого номера журналісти газети підготували ще з дюжину цікавих матеріалів:

Як у Придністров’ї зустріли день етнографа.

Яку силу волі потрібно мати, щоб займатися спортом в інвалідному візку.

Хто став переможцем республіканського конкурсу малюнків «Історія моєї сім’ї в історії моєї країни».

… і нарешті, як «жарило» всіх нас цього тижня, і чого нам чекати від наступного.