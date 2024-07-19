Анонс газеты «Приднестровье» на 20 июля

В это воскресенье профессиональный праздник отметят металлурги. В субботнем номере наш корреспондент Дина Листюгина познакомит читателей с интересным человеком, ветераном ММЗ Игорем Мошану. Он мечтал стать музыкантом, а выбрал профессию металлурга. И не пожалел об этом.

Историко-публицистический проект «На острие пера» продолжается. Вспоминаем 2003-2004 годы.

Есть среди нас люди, профессия которых не позволяет быть равнодушным к чужому горю, к чужой боли. Один из таких людей — герой очерка «Пусть не очерствеют наши сердца» врач-онколог Камал Тагиев.

«Когда человек любим и любит, он способен на многое», — уверена героиня очерка «Научитесь считать до ста» Ирина Медынская.

Подробно о переводе пенсии на карту «Сбербанка» читатели узнают из рубрики «Мои года – мое богатство».

«Приднестровье» достаточно часто обращается к экологическим темам. В последнее время в наши города стали захаживать лисы. О том, что их заставило податься поближе к человеку, рассуждает автор публикации «Животные-синантропы и маршал Лиоте».

Считается, что история этого любимого всего десерта насчитывает более 2000 лет. Международный день торта во всем мире отмечается 20 июля. О появлении праздника читайте в нашей постоянной рубрике «День в истории».

Узнать самые интересные посты популярного мессенджера за неделю читатели смогут в новом проекте «Вам «Телеграм». Для полного погружения в него понадобится свежий номер газеты и смартфон.

В конце номера – обзор спортивных новостей, гороскоп и прогноз на предстоящую неделю.