Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 юлие, ал зиарулуй ностру

Татиана Ешан е мамэ а трей бэецей, фапт че ну й-а ымпьедикат сэ абсолвяскэ речент Колеӂиулуй де медичинэ «Л. Тарасевич» дин орашул Бендер.

Кум ле-а решит пе тоате ын статутул де социе, мамэ, господинэ ши студентэ афлаць дин артиколул «Вяца уней маме».

Ора грыулуй ын Нистрения а венит май деграбэ декыт ын аний пречеденць.

Ын ачесте зиле ку соаре арзэтор агрикулторий мунческ неынтрерупт, дин зорь пынэ ноапте, пентру а адуна роада. Ей шь-ау скос дежа комбинеле ын кымп. Пентру а фаче, кыт де кыт, куноштинцэ ку прочесул делок ушор ал реколтэрий грыулуй ши ку персоанеле каре зи ши ноапте мунческ пе лануриле немэрӂините, ам порнит ла друм, визитынд оамений харничь дин райоанеле Григориопол ши Слобозия.

Вэ инвитэм ши пе вой ла «Ора грыулуй».

Нистрения есте о царэ фрумоасэ, каре вэ поате букура ын орьче колц ал сэу, ку локурь спектакулоасе, требуе доар сэ авем рэбдаре пентру а ле дескопери. Ачест лукру л-ам ынцелес, визитынд «мика Елвецие» — сатул Рашков дин районул Каменка. Локалитатя есте ашезатэ пе малуриле стынкоасе але Ниструлуй, унде ачеста фаче о котитурэ. Тимп де де доуэ зиле, кэлэторинд прин нордул републичий, ам ынцелес кэ, пентру а апречия тоатэ фрумусеця, дар май ку сямэ уничитатя ачестор локурь, ну е де ажунс сэ те плимбь, чи неапэрат сэ те контопешть ку монументеле натурий ши историей инконфундабиле.

Хайдець ку ной ын екскурсие прин интермедиул артиколулуй «Фиць туришть ла вой акасэ»!