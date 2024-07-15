Любовь и верность – два крыла семьи

Читатели республиканских газет подошли к временному экватору года – на дворе июль, но они по-прежнему с нетерпением разворачивают газетные страницы, чтобы прочитать публикации, посвященные Году семейных ценностей. Им Указом Президента объявлен 2024-й.

Более трёхсот лет составляет педагогический стаж семейной династии Ольги Григорьевны Попа, учителя русского языка и литературы школы дубоссарского с. Цыбулёвка. В ней, как в капле воды, отразилась история нашей великой страны. О нее и членах ее семьи, избравших благородный путь служения педагогике, написал собственный корреспондент газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району в материале под заголовком «Все начинается с семьи».

О становлении личности двадцатилетней Дарьи Флорук, о том, как мама, бабушка и дедушка воспитывали юную дубоссарку на собственном примере сбережения семейных ценностей в статье под названием «Живет такая девушка» написал журналист газеты «Приднестровье».

Республиканский центр матери и ребенка впервые провел День открытых дверей. Пригласили всех желающих посетить место, где рождается счастье. Пришли не только будущие мамы, их мамы (потенциальные бабушки), но и мужья. О том, что готовы предложить медики можно прочитать в публикации газеты «Гомин» под названием «Причастные к счастью материнства». Информационное внимание этому мероприятию уделил и творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян», опубликовав репортаж из роддома под названием «Подготовленные к новой жизни».

Педагогической династии семьи Гандрабура-Егорова из с. Ротари Каменского района посвящена статья под заголовком «Из поколения в поколение», опубликованной на страницах газеты «Адевэрул Нистрян». 4 поколения учителей и 344 года стажа. Главный герой – учитель молдавского языка и литературы Галина Егорова рассказала читателям печатного издания о подвижнической трудовой деятельности каждого из родственников, составляющих единое педагогическое древо. А началось все с ее дедушки – Степана Лукьяновича Гандрабура, который родился в теперь уже таком далеком 1898 году.

Индивидуальный предприниматель Анна Корнеева из Тирасполя печёт медовые коржи, которые можно заказать в любой точке ПМР. Тем самым она помогает хозяйкам ускорить приготовление торта, который так любят все домочадцы. В беседе с журналистом «Адевэрул Нистрян» она рассказала о своей многодетной семье, которая сыграла определяющую роль в открытии бизнеса. Все семейные «секреты» – в публикации «Медовые коржи с гастрономическим вкусом».

В Рыбнице провели районный творческий марафон «Культура – душа народа». Познавательно-игровая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» была приурочена к Международному дню семьи. О том, как она проходила в клубе с. Сарацея в статье «Семья — людей святой оплот» рассказал журналист «АН».