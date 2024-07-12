Анонс газеты «Приднестровье» на 13 июля

Июль можно с полным правом назвать водным месяцем. На него приходятся сразу три праздника представителей «мокрых» профессий. В прошлое воскресенье на просторах почти всего бывшего Советского Союза, и в Приднестровье тоже, отмечался День работника водного транспорта. 28-го числа все причастные к военному флоту отпразднуют День ВМФ. Посерёдке (второе воскресенье июля) в календаре праздничных и знаменательных дат – День рыбака. О том, как в нынешние времена работает одно из рыбоводческих хозяйств республики читайте в субботнем номере «Приднестровья».

На этой неделе состоялось событие, значимое не только для корреспондентов, состоящих в Союзе журналистов ПМР, но и для всех, кто имеет отношение к писательскому труду. Теперь у всех этих людей появилось виртуальное пристанище, а также место, которое будет объединять, информировать, станет площадкой для самореализации. В Приднестровье был разработан и запущен сайт Союза журналистов ПМР. Обо всем подробно узнаете из материала «Пристанище для журналистов».

Газету «Приднестровье» по праву называют «летописью» молодого государства. О том, что волновало приднестровцев в начале 2000-х, какими народ жил чаяниями – в историко-публицистическом проекте «На острие пера».

Гибралтарский пролив для пловца – всё равно что Эверест для альпиниста, хотя, пожалуй, ещё сложнее. Во всяком случае, на сегодняшний день этот пролив переплыли 1850 человек, тогда как на самую высокую гору мира поднялись больше 10000. Совсем недавно число пловцов, покоривших разделяющий Европу и Африку пролив, пополнили 4 наших соотечественника. Этому событию посвящён очерк «Шустрый осётр» переплыл Гибралтар».

«В поисках синей птицы» – рассказ о семье служителей Мельпомены – Владимира Сухомлинова и Людмилы Байрактаровой. Поймать синюю птицу – значит стать счастливым. И актерской династии это удалось.

И снова все приднестровцы волнуются, сидя у экранов телевизора, потому что на Международном детском конкурсе вокалистов «Славянский базар» выступает наша юная артистка, рыбничанка Мария Марина. Ей всего 12, но она уже ярко заявляет о себе. О ней читатели узнают из материала «Мы ждём тебя с победой, Маша!».

Жизнь главного героя рассказа «ДТП» с момента этого страшного события разделилась на до и после. Тюрьма, одиночество… Но есть надежда на любовь…

13 июля 1830 года было утверждено Положение о ремесленном учебном заведении. В Тирасполе первая трудовая школа для обучения рабочим профессиям появилась почти век спустя после этого события… Подробнее об истории училищ республики узнаете из рубрики «День в истории».

Возвращение на родину имеет как физическую, материальную, так и более тонкую, духовную ипостась. Когда можно сказать, что человек, долго скитавшийся в иных краях, вновь почувствовал себя своим в родном доме? Один из вариантов ответа на этот сложный вопрос вы найдёте в художественном очерке «Небо, полное стрижей».

Время не стоит на месте. Традиции и современность идут рука об руку, переплетая паутиной информации все медийное пространство, делая его ярким, красочным, органичным. Доказательство этому – наш новый проект «Вам «Телеграм», где мы будем знакомить с самыми интересными постами в приднестровском сегменте мессенджера за неделю. Для полного погружения в него вам понадобится свежий номер газеты и современный смартфон.

В конце номера – гороскоп и прогноз на предстоящую неделю.