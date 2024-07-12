Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 юлие, ал зиарулуй ностру, дедикат аниверсэрий а 30-я а едицией

Андерс Ернест, аша ыл кямэ пе приетенул зиарулуй ностру, с-а нэскут ши трэеште ын Аустралия. Ничодатэ ну а фост ын Нистрения, дар читеште зиарул ностру. Деспре зиарул ностру а афлат пе интернет. А фост куриос сэ афле кэ екзистэ ун аша колцишор де пэмынт нумит Нистрения, унде пынэ акум екзистэ молдовень, каре скриу ку карактере кириличе.

Детали гэсиць ын артиколул «Андерс Ернест, Аустралия: «Молдовень, пэстраци-вэ лимба!»

Еуӂениу Платика, ориӂинар дин сатул Михайловка, районул Рыбница, актуалменте локуитор ал орашулуй Люберцы дин Русия, машинист ал тренулуй електрик ын метроул дин Москова, гласул нямулуй ыл ауде атунч, кынд ворбеште ку пэринций ши руделе дин Нистрения ши кынд се «алиментязэ» дин артиколеле зиарулуй «Адевэрул Нистрян», експедият де сора май микэ. Пэринций сынт ши ей абонаць, фиинд фидель чититорь ай зиарулуй. Еуӂениу а фост кяр ши ероул унуй артикол — «Нистрения, ынсоритэ де оспиталитатя оаменилор» (нумэрул дин 29 октомбрие 2022).

Детали гэсиць ын артиколул «Зиарул унеште прин путеря кувынтулуй».

Кяр дакэ ау ын фацэ ун компютер ку интернет, ку о дистанцэ динтре ей ши информацие ла доар ун сингур клик, май екзистэ, тотушь, консуматорь де штирь каре преферэ преса ын стил класик, типэритэ. Принтре ей есте ши Ион Михаил Кукович, локуиторул сатулуй Фырлэдень, районул Кэушень. Ын сат луй ый зик «чел май абонат чититор». Ку зиарул «Адевэрул Нистрян» а фэкут куноштинцэ акум 30 де ань. Ынкэ фиинд студент ла факултатя де ӂеографие а УСН «Т. Шевченко» дин Тираспол, а авут шанса де а чити примул нумэр ал ачестуя.

Детали гэсиць ын артиколул «Салутаре де песте Нистру».

Десеорь традукэторий рэмын ын умбрэ, деши е атыт де дифичилэ мисиуня лор, дакэ вом цине конт де май мулте аспекте, прекум ар фи стилул ауторулуй, ал текстулуй сау май мулте нуанце але кувинтелор ши експресиилор традусе. Доар фиинд респектате тоате ачестя, текстул ориӂинал «се поате наште а доуа оарэ». Пе паркурсул а 24 де ань ачастэ мисиуне пентру зиарул «Адевэрул Нистрян» шь-а асумат-о Лариса Синицына.

Детали гэсиць ын артиколул «Ши текстеле се пот наште а доуа оарэ».