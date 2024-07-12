Вам буде цікаво! Читайте у номері газети «Гомін» за 13 липня

Дністер – наш скарб

Ми є свідками того, що з Дністром відбувається щось негаразд. Фахівці-кліматологи та екологи стверджують: ми на порозі гідрологічної посухи. Така ситуація виникла через зниження скидів води у верхів’ях транскордонної річки. Тепер усі сподіваються на дощі, але й вони у нас рідкісні гості – клімат стає дедалі посушливим.

Про долю головної водної артерії Придністров’я наш кореспондент поговорив із директором Республіканського гідрометцентру Віталієм Кольвенком. Ексклюзивний матеріал – на третій шпальті газети.

Родина! Як багато в цьому слові!

Указом Президента 2024-й оголошено у Придністров’ї Роком сімейних цінностей. Зазвичай склали план заходів щодо його проведення. Та навіть не це головне. Головне – наповнення плану та самих заходів. А це люди, найближчі та рідні одне одному. Це сім’ї, придністровські сім’ї, яких є незліченна кількість.

На тижні сталося тепле сімейне свято – День сім’ї, кохання та вірності. У різних куточках країни провели різноманітні заходи. На них побували й наші кореспонденти.

Спорт: і задоволення, і користь

Попри спеку, спортивне життя республіки не зменшує обертів. Причому не лише проводяться змагання, а й у всіх містах республіки оновлюється інфраструктура для занять фізичною культурою. Це зміцнює здоров’я нації.

Про останні події спортивного життя Придністров’я – на тематичній газетній смузі № 8.

Крім того, в черговому номері газети:

економічний потенціал підприємства з випуску цегли;

рок-концерт пам’яті Віктора Цоя в Катерининському парку;

пошити сукню нареченої.

Головне фото Ольги Азарової