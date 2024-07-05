Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 юлие, ал зиарулуй ностру

Ку крединцэ ын проприиле путерь — ануме аша, ын декурс де 20 де ань, шь-а трасат векторул вьеций фамилия Грицкул дин сатул Бутучень, районул Рыбница. Ынтемееятэ фиинд ын 2004, авя де траверсат потечь ынтортокяте, уркушурь ши повырнишурь, ка сэ ажунгэ сэ сэрбэторяскэ астэзь о датэ фрумоасэ. Ла жубилеул де 20 де ань куплул Виталие ши Ана Грицкул сынт ымпреунэ ку чей трей ынӂерашь ай сэй: Дария, Данил ши Арсение.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку крединцэ ын проприиле путерь»

Пот спуне кэ фамилия мя ынсямнэ 20 де ань (ка о клипэ) трэиць ымпреунэ «ла бине ши ла рэу». Тинерь фиинд, не дорям амбий ачелашь лукру: сэ ынтемеем о фамилие, ун универс ал повештий ноастре фрумоасе де драгосте. Ачастэ повесте ынчепе сфиоасэ, дар сигурэ, ын орашул Тираспол. Ла скурт тимп дупэ кэсэторие, апаре родул юбирий ноастре – фийка Валерия, пуцин май тырзиу — Лучия.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фамилия мя есте Универсул меу!»

Фьодор Игоревич Гуска, агроном-шеф ла фирма «ЕвроростАгро» дин сатул Суклея, районул Слобозия, есте конвис кэ ливезиле презентулуй, дар май алес але вииторулуй, сынт доар челе интенс модернизате. Потривит думнялуй, пентру аша типурь де ливезь агрикулторий фолосеск материал сэдитор де калитате супериоарэ, каре, ын унеле казурь, кяр дин примул ан де ла плантаре, дэ роадэ де фрукте ку аспект комерчиал. Тоате фруктеле сынт унул ка унул, атыт ла формэ, кыт ши ла мэриме сау кулоаре. Ши калитатя лор есте уна супериоарэ. Ну апаре нич о проблемэ привитор ла вынзаря лор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Де ла кэпшунэ пынэ ла мере»