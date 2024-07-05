Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 6 липня

Світло = комфорт

На сьогодні надійне електропостачання розглядається всіма як щось само собою зрозуміле, як повітря і сонячне світло. Енергетичний комплекс Придністров’я здатний повністю задовольнити потреби населення, господарчих суб’єктів в електроенергії. Саме на це спрямовані зусилля більш ніж тисячного колективу ДУП «ЕРЭС», який цього тижня відзначив півстолітній ювілей.

За 50 років це підприємство з невеликої ділянки перетворилося в потужну виробничу структуру, що постачає електроенергію в наші будинки, на промислові, соціально-культурні та побутові об’єкти, в найвіддаленіші куточки Придністров’я.

Про внесок ДУП «ЕРЭС» в енергетичну безпеку республіки кореспондент газети розповів у присвяченому ювіляру матеріалі, опублікованому на п’ятій сторінці.

Автомобілі, автомобілі буквально все заполонили

Одним із характерних ознак розвинутого суспільства споживання є наявність у сім’ї автомобіля. Ми нині проходимо те, що весь цивілізований світ освоїв ще в 50–60 роках минулого століття. При цьому у нас з’єднується не з’єднувальне – низький рівень життя і зростаюча кількість автовласників. Як це відбувається – багатьом «розуму незбагненно». Однак тенденція збільшення кількості автотранспортних засобів – факт незаперечний. Та зростання автопарку, що перебуває у власності населення, народжує чимало проблем, зокрема пов’язаних з їх паркуванням у дворах багатоповерхових будинків.

Наш кореспондент зробив спробу осмислення цього соціального явища і поділився власною точкою зору з читачами на сьомій сторінці газети.

Перший крок у нове життя

За вже давно сформованою традицією перший літній місяць – це пора складання іспитів, отримання атестатів і дипломів. Що у колишніх школярів, що у колишніх студентів – попереду ціле життя. І якщо першим тільки належить визначатися з майбутньою професією, то другі вже готові застосувати здобуті знання і навички на практиці, в повсякденному житті.

А поки в навчальних закладах звучить трель «останнього дзвінка» і вручаються атестати та дипломи… разом з випускниками пораділи й наші кореспонденти, які побували в ТЮІ, ПДУ і на плацу МВС. Їхні побажання тим, хто вступає в доросле життя, на газетній шпальті № 6.

А ще в черговому випуску газети «Гомін» можна прочитати:

Як у ПДУ готуватимуть майбутніх політоглядачів.

Як можна заробити на канікулах.

Як зберегти кохання і шлюб.

Православний календар на друге півріччя і короткостроковий прогноз погоди.

Головне фото Марини Сови