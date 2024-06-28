Анонс газеты «Приднестровье» на 29 июня

Субботний выпуск главной газеты республики расскажет читателям о предприятии-юбиляре ГУП «ЕРЭС» и предстоящих нововведениях в оплате проезда, мы окунемся в историю и узнаем о жизни иностранцев, с которыми у нас много общего.

1 июля ГУП «ЕРЭС» отметит свой полувековой юбилей. В этот день в 1974 году тогдашние Юго-Восточные электросети были выделены из Молдглавэнерго в самостоятельное предприятие. О его прошлом и настоящем, а также о перспективах читайте в материале «Полвека на службе у света».

95 лет назад Тирасполь впервые стал столицей. Какие силы привели к выдвижению роли будущей столицы ПМР, узнаете из очерка «Скрытые пружины истории».

Мы все уже привыкли рассчитываться банковской картой за покупки в магазинах, оплачивать коммунальные услуги и такси. Совсем скоро у нас появится возможность оплатить проезд в общественном транспорте тоже картой. О том, когда это произойдёт, как это работает и кого коснётся, читайте в материале «Приложите карту за проезд!».

Хорошо, когда город становится краше. Но ещё лучше, когда, создавая новое, оберегают накопленный потенциал. Сохранить – значит стать богаче! «Подарок в виде мозаики» – материал о культурно-историческом достоянии.

Нет ничего лучше лета на даче. Из постоянной рубрики газеты «На приусадебном участке» читатель узнает о прелестях активного отдыха. «Глубокий вкус вишни» – о том, как дача воздействует на организм.

«Ола, Испания!» — записки путешественника о родине Антонио Гауди, городке Реус, об обычаях, традициях и нравах современных испанцев.

Есть на одной тихой улочке столицы Приднестровья хостел Like Home («Как дома»). Обычные его постояльцы – туристы из дальнего зарубежья, иногда останавливающиеся в нём надолго. Например, Бернар – тираспольчанин из Тулузы, с которым побеседовал наш корреспондент. Вывод: «У нас много общего».

29 июня — День партизан и подпольщиков. Эта дата увековечивает память о самоотверженной борьбе на оккупированных территориях, в тылу врага тех, кто внёс неоценимый вклад в нашу Великую Победу. Составной частью всего партизанского движения на занятой территории СССР стало партизанское движение в Молдавии. О нем расскажет «День в истории».

В заключение номера читателей ждет «Окно в природу», традиционно – погода и гороскоп.