Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 юлие, ал зиарулуй ностру

Де май мулць ань ам скрис ши тот ну ынчетез сэ повестеск деспре фестивалул левэнцикэй де ла Гоян. Евениментул адунэ суте ши кяр мий де оаспець дин Нистрения ши Молдова, ба кяр ши де май департе. Ын ултимий ань кымпул де левэнцикэ а девенит ну доар о минунатэ зонэ пентру шединцэ фото, дар ши о традицие фрумоасэ, ун феномен сочиал. Ка ши пе фиекаре бэрбат, кымпул плин де левэнцикэ ну м-а атрас ничодатэ ка локацие пентру дистракций, ынсэ доринца уней домнишоаре драӂь поате фаче ку ной, бэрбаций, минунь ши ам порнит ынтр-аколо.

Атмосфера фестивалулуй о вець симци ши вой, читинд артиколул «Левэнцика дин Гоян: ын нуанце де виолет».

Спортива тирасполянэ Татиана Салкуцан мереу тинде спре перформанце. Анул ачеста думняей ва репрезента РМ, пентру а доуа оарэ (дупэ Жокуриле Олимпиче дин Токио), ла Жокуриле Олимпиче, каре се вор десфэшура ын Парис. Калификаря спортивей с-а продус ын кадрул Кампионатулуй Еуропян де ла Белград. Антренорий ей, Алексей Чутак ши Алексей Димерт, ау штиут кум сэ-й инсуфле ачя ынкредере ын проприиле сале путерь, ка сэ персеверезе ши сэ фие мотиватэ ын перманенцэ.

Кум а ажунс Маестру Интернационал ал Спортулуй афлаць дин артиколул «А стэпынит ынотул, а кучерит медалий ши инимь».

Зи де зи, ан де ан, трече прагул школий натале, унде есте аштептатэ, респектатэ ши апречиятэ Нина Николаевна Плотян, каре, дупэ абсолвиря Институтулуй Педагоӂик, а фост репартизатэ ла мункэ ын районул де баштинэ, Григориопол. Примий пашь ын кариерэ й-а фэкут ын шкоала дин сатул Красногорка, ын анул 1985, ын каре лукрязэ пынэ ын презент.

Астэзь авем ун прилеж фрумос пентру а о феличита — ын уна динтре ачесте зиле ынсорите де юние думняей а ажунс сэ сэрбэторяскэ ун жубилеу фрумос.

Читиць артиколул «Еманэ линиште суфлетяскэ» ши фачець куноштинцэ ку Нина Плотян.

Ку Ординул «Глория Мунчий» а фост декоратэ директорул техникумулуй политехник дин Каменка Наталия Георгевна Михайловская, каре ын ындепэртатул ан 1988 а абсолвит ачастэ институцие де ынвэцэмынт ку еминенцэ, ынсушинд спечиалитатя де агроном-хортикултор.

«Висул меу сакру есте де а пэстра институция де ынвэцэмынт, де а ымбунэтэци база ей технико-материалэ, де а екстинде листа спечиалитэцилор, де а ле офери тинерилор посибилитатя сэ факэ студий дорите акасэ ши сэ лукрезе алэтурь де чей скумпь ши драӂь», — не асигурэ Наталия Георгевна.

Деталий гэсиць ын артиколул «Перформанца се обцине прин мункэ ши сакрифичиу».