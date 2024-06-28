Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 29 червня

З перших вуст

Гостем другого засідання «Експертного клубу» став відомий придністровський політолог, депутат Верховної Ради Андрій Сафонов. Журналістів республіканських ЗМІ цікавила його точка зору на події, що відбуваються по периметру республіки.

Спектр обговорених тем стосувався стану взаємин між Кишиневом і Тирасполем; тиску, який чинить влада Молдови на придністровських економічних агентів та населення республіки; ролі зовнішніх акторів, причетних до процесу молдо-придністровського врегулювання; внутрішньополітичної ситуації на правому березі; ходу миротворчої операції та сучасної геополітичної світоустрою.

Бажаєте дістати відповіді на питання зовнішньої та внутрішньої політики держави, прочитайте звіт із засідання «ЕК», опублікованого на третій шпальті газети.

Вигляд наших міст

У кожному населеному пункті є щось своє, особливе. У Тирасполя багато особливих ознак. Одна з них зображена на адміністративній будівлі колишньої меблевої фабрики № 5, що на вул. Шевченка. Це мозаїчне панно під назвою «Древо життя». Автором роботи є член Спілки художників МРСР Ауреліу Давид. За оцінками мистецтвознавців, воно є унікальним.

Між тим, життя динамічно розвивається. Новий власник об’єкта вирішив збудувати тут меблевий виставковий центр. І найкраща новина полягає в тому, що панно «Древо життя» буде збережене для нащадків і органічно впишеться в сучасний архітектурний вигляд головного міста республіки. А ще зовсім недавно його збиралися переносити в інше місце.

Про те, як небайдужі тираспольчани зберігають спільну культурну спадщину, читачі газети можуть довідатися на третій шпальті видання.

Сучасні технології – на службі пасажирів

Сучасній людині чималу частину життя доводиться проводити в дорозі, користуючись громадським транспортом, оскільки вона прагне скрізь встигнути. Ми живемо ще не в комунізмі, та навряд чи колись і будемо, а тому маємо платити за надану транспортними організаціями послугу.

Нині гроші з нас стягують кондуктори чи водії, а з 1 вересня набуде чинності автоматична система оплати проїзду в громадському транспорті.

Про всі особливості нової системи нашому кореспондентові розповів представник Міністерства економічного розвитку, а він, у свою чергу, поділився інформацією з читачами «Гомону» на шостій сторінці газети.

У черговому номері газети співробітники підготували багато інформаційних повідомлень:

Про те, як у республіці відбулася акція «Свіча пам’яті».

Як відкривали літній кінотеатр у Слободзеї.

Як держава планує усувати дефіцит підручників.

Які питання порушували городяни під час засідання столичної громадської ради.

І, нарешті, про те, що підготував для кожного з нас наступний тиждень, можна дізнатися з традиційного гороскопу.

Головне фото Марини Сови