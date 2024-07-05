Анонс газеты «Приднестровье» на 6 июля

Накануне Дна семьи, любви и верности газета «Приднестровье» посвятила этому празднику субботний номер. Не обойдем вниманием и День работника торговли, рассказав о людях, посвятивших этой профессии жизнь.

Людмила Андреевна и Василий Кондратьевич Бардык живут в браке ни много ни мало уже… 60 лет! Много интересного, удивительного повидала Людмила Андреевна на своём веку. Об этом и многом другом — очерк «Нет возраста у счастья».

Во все времена Карагаш гордился дружными, крепкими, сплочёнными семьями, которые прожили долгую, счастливую жизнь в мире и согласии. «Живут в веках любовь и верность» — три истории о трех супружеских парах, которые могут служить примером семейных отношений.

В День работника торговли хочется добрым словом вспомнить тех, кто посвятил свою жизнь трудной, почётной и крайне необходимой обществу работе. Одним из первых в этом ряду стоит Пётр Дмитриевич Заставский, много лет возглавлявший Управление торговли г. Тирасполя. Ему посвящён очерк «Он думал о родном городе».

Героиня очерка «Вот вам товар и … частичка души!» – прекрасный человек, работник торговли Людмила Чернецкая. Сегодня – её профессиональный праздник!

Газету «Приднестровье» по праву называют «летописью» молодого государства. О том, что волновало приднестровцев четверть века назад, какими народ жил чаяниями – в историко-публицистическом проекте «На острие пера».

На фасаде Большого театра в Москве сейчас размещена афиша оперы «Паяцы». Её автор — молодой талантливый дизайнер, выпускница Дубоссарской художественной школы, ныне — студентка третьего курса НИУ «Высшая школа экономики» Анастасия Ковалёва. Далеко не к каждому молодому дарованию так рано приходит успех. О жизненном выборе и пути к нему – интервью «Арт без преград».

В постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения» читатели найдут ответы компетентных лиц на волнующие вопросы и поднимут новые.

Время не стоит на месте. Традиции и современность идут рука об руку, переплетая паутиной информации все медийное пространство, делая его ярким, красочным, органичным. Доказательство этому — наш новый проект «Вам «Телеграм», где мы будем знакомить с самыми интересными постами в приднестровском сегменте мессенджера за неделю. Для полного погружения в него вам понадобится свежий номер газеты и современный смартфон.

В конце номера – гороскоп и прогноз на предстоящую неделю.