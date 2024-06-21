Анонс газеты «Приднестровье» на 22 июня

83 года назад в этот день началась самая жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете, — Великая Отечественная: фашистская Германия напала на Советский Союз. Это событие и стало одной из главных тем субботнего номера газеты «Приднестровье».

22 июня 1941 года — трагическая дата в истории нашей Родины. В материале «Черные ножи» уральских танкистов», приуроченном к ней, рассказывается о легендарном и уникальнейшем соединении Красной Армии — 10-м Гвардейском Уральско-Львовском добровольческом танковом корпусе. Отдельные его части были временно приданы советским войскам, проводившим Уманско-Ботошанскую наступательную операцию, в результате которой был освобождён север Приднестровья.

Газета «Приднестровье» была учреждена 22 июля 1994 года. Первый сдвоенный номер вышел 1 сентября. С тех пор прошло 30 лет. К этой праздничной дате мы запускаем проект «На острие пера». Каждую неделю читайте о том, как развивалась газета и о чем писала на своих страницах.

Просторная площадка, широкий экран, свыше тысячи посадочных мест – в Слободзее открыли кинотеатр под открытым небом. «Развивать, строить, украшать» — материал о больших возможностях в плане культурного отдыха.

Особенно трогательными эти дни оказались для выпускников 11-х классов и тех 9-классников, кто решил покинуть стены школы уже сейчас. О тех, кого ждёт мир огромных возможностей, читайте в материале «У вас всё получится!».

«Друг за друга мы в ответе» — очерк о прекрасной многодетной семье Сандул из села Гармацкое. Они воспитывают троих приемных детей и давно распознали секрет счастья, которым и поделились с читателями.

Вблизи села Новая Лунга Дубоссарского района расположен охраняемый ландшафтный заповедник «Сухая долина Томашлык». Виды здесь весьма живописны – крутые склоны балок высотой до 100 метров густо заросли деревьями, кустами, лианами, иногда – исконной степной флорой. Житель Дубоссар Игорь Вербицкий почти 20 лет назад выбрал местечко возле заповедника, создав на месте камышовых дебрей маленький рай, синтез природы и цивилизации. Рассказ о нём — в очерке «Милый уголок в долине Марии».

После строительства в 50-х годах Дубоссарской ГЭС значительная часть древнейших памятников археологии оказалась под водой. О том, что представляет из себя «Приднестровская Атлантида», – в одноименном материале.

Очередной Международный творческий симпозиум «КамАрт» открылся в этом году в Кицканском Ново-Нямецком монастыре. Художники из Приднестровья, России, Молдовы, Болгарии и других стран до конца текущей недели будут писать виды живописного села Кицканы и не только. В монастырской трапезной открыта выставка картин народного художника ПМР Юрия Салко. А ещё в Приднестровье впервые приехал известный южнокорейский художник Клеменс Беунгкун Соу. Обо всём этом – в материале «Крылья ночных молитв и Страна утренней свежести».

В конце номера читателей ждет традиционные рубрики «День в истории», «Спорткурьер» и «Грамотеи», а также гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю.