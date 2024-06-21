Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 юние, ал зиарулуй ностру

Локуитоаря сатулуй Суклея дин районул Слобозия, Наталия Галатонова, есте ынвэцэтоаре де лимбэ офичиалэ (украинянэ) ын шкоала №15 дин локалитате, тот думняей е ши дириӂинта класей а ноуа. Ын активитатя са а авут парте де моменте май тристе, дар ши май букуроасе. «Унеорь мэ симцям фэрэ путерь. Мэ симцям епуизатэ психолоӂик, дар ну м-ам дат бэтутэ. Ши резултатул ну а ынтырзият, акум мэ букур де дисчиполь студиошь ши ку ун компортамент де инвидият. Ануме ачеста есте еликсирул, каре ымь дэ путерь пентру зиуа де мыне», — зиче ынвэцэтоаря.

Деталий афлаць, читинд артиколул «О месерие пентру суфлет».

Ла клиника №6 де пе страда Гвардейская дин капиталэ ышь фаче мисиуня ын домениул асистенцей медикале Анастасия Емилиановна Розживина. А дедикат медичиней 47 де ань дин вяца са. Аре о сумедение де дистинкций гувернаментале, деши е о симплэ сорэ де каритате.

Деталий афлаць, читинд артиколул «Сперанца дин окий ей блынзь».

Ын примэвара анулуй 2023, ла ангажаций музеулуй де историе дин сатул Карагаш, районул Слобозия, с-а адресат локуитоаря сатулуй Лудмила Ивановна Голомоз ку ругэминтя де а фи ажутатэ сэ гэсяскэ информациф деспре татэл сэу — ветеранул МРпАП Иван Степанович Иордан.

Кэутэриле ау дат резултате. Каре? Читиць артиколул «Сэ пэстрэм вие мемория консэтенилор».