Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 юние, ал зиарулуй ностру

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Локуитоаря сатулуй Суклея дин районул Слобозия, Наталия Галатонова, есте ынвэцэтоаре де лимбэ офичиалэ (украинянэ) ын шкоала №15 дин локалитате, тот думняей е ши дириӂинта класей а ноуа. Ын активитатя са а авут парте де моменте май тристе, дар ши май букуроасе. «Унеорь мэ симцям фэрэ путерь. Мэ симцям епуизатэ психолоӂик, дар ну м-ам дат бэтутэ. Ши резултатул ну а ынтырзият, акум мэ букур де дисчиполь студиошь ши ку ун компортамент де инвидият. Ануме ачеста есте еликсирул, каре ымь дэ путерь пентру зиуа де мыне», — зиче ынвэцэтоаря.

Деталий афлаць, читинд артиколул «О месерие пентру суфлет».

 

Ла клиника №6 де пе страда Гвардейская дин капиталэ ышь фаче мисиуня ын домениул асистенцей медикале Анастасия Емилиановна Розживина. А дедикат медичиней 47 де ань дин вяца са. Аре о сумедение де дистинкций гувернаментале, деши е о симплэ сорэ де каритате.

Деталий афлаць, читинд артиколул «Сперанца дин окий ей блынзь».

Шефа музеулуй Е.Рычкова ку фийка луй Иван Степанович Иордан, Лудмила Ивановна Голомоз.

Ын примэвара анулуй 2023, ла ангажаций музеулуй де историе дин сатул Карагаш, районул Слобозия,  с-а адресат локуитоаря сатулуй Лудмила Ивановна Голомоз ку ругэминтя де а фи ажутатэ сэ гэсяскэ информациф деспре татэл сэу — ветеранул МРпАП Иван Степанович Иордан.

Кэутэриле ау дат резултате. Каре? Читиць артиколул «Сэ пэстрэм вие мемория консэтенилор».