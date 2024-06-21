Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 22 червня

Історія кохання у фронтових листах

Літопис країни складається з історій окремих сімей. Це відчуваєш напередодні історичних дат, зокрема, 83-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни. У Придністров’ї багато сімей дбайливо зберігають і передають із покоління в покоління пам’ять про найкровопролитнішу в історії людства війну, а також про долі рідних і близьких, які жили в цих неймовірно важких воєнних умовах. Серед них і подружжя Ілони та Миколи Тюряєвих із Тирасполя.

Про доблесть, про гордість, про славу та всепереможне кохання наших предків читачі газети «Гомін» можуть дізнатися з матеріалу, розміщеного на 7-й сторінці газети.

Іграшка – то радість для малюків

Без іграшки неможливо уявити світ дитинства. Для малюків вони як своєрідний путівник, провідник у доросле життя. В очах маленького чоловічка ви побачите всі емоції, як тільки покажете йому новий пароплав чи ляльку. Так було, так є, і так буде!

Знову поринути у світ дитинства можуть як дорослі, так і юні відвідувачі виставки ретро-іграшок, що працює в Бендерському історико-краєзнавчому музеї.

Разом із дітьми повернувся в минуле і наш кореспондент. Про ностальгійні почуття від побачених екземплярів іграшок радянського періоду він розповів на останній шпальті чергового випуску газети «Гомін».

І відпочити, й оздоровитися

Уроки та домашні завдання позаду, на порядку денному – відпочинок, причому, активний та пізнавальний. Таку можливість мають столичні школярі від 7 до 11 років, які проводять канікули на 8 оздоровчих літніх майданчиках.

Про те, як організоване дозвілля, нашому кореспондентові розповіли педагоги та школярі. Він одразу ж поділився інформацією з читачами «Гомону» на 5-й сторінці видання.

У черговому випуску тижневика читачі також зможуть прочитати:

Про благородну місію донорів.

Про забезпечення житлом молодих сімей.

Про відкриття нового корпусу санаторію «Дністер», а також про те, якою буде погода наступного тижня.

Головне фото Юрія Телеша