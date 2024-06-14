Анонс газеты «Приднестровье» на 15 июня

В третье воскресенье июня республика отмечает День медицинского и фармацевтического работника. Субботний номер расскажет об этих неравнодушных и преданных делу людях.

В редакцию нашей газеты позвонила пенсионерка из села Красное Слободзейского района Наталья Иванова, не так давно пережившая тяжёлую травму. Неприятности Натальи Станиславовны могли иметь гораздо более печальные последствия, если бы не помощь добрых людей. Особую благодарность выражает она врачам-травматологам Слободзейской центральной районной больницы Роману Владимировичу и Андрею Романовичу Лысенко. Они не только успешно провели пострадавшей сложнейшую операцию, но проявляли на протяжении всего дальнейшего лечения удивительную чуткость, доброту, внимательность. Им посвящён очерк «Золотые руки и сердца».

Наталья Барановская — доктор, обладающий и профессиональными компетенциями, и человеческими качествами. Она — главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера. Об истории её прихода в профессию 23 года назад, и не только…. читайте в материале «Дерматология стала мечтой».

Отдавая, становимся богаче… В рамках празднования Всемирного дня донора газета в рубрике «День в истории» расскажет о том, что отличает настоящих подвижников. «470 мл жизни» – на это способен каждый!

15 или 16 июня (историки до сих пор путаются в датах) по нынешнему стилю исполняется 130 лет со дня рождения великого советского полководца Маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина. Войска под его командованием последовательно очистили от нацистов Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию. Газета «Приднестровье» к этой знаменательной дате подготовила материал «Освободитель Европы» (именно так называли маршала современники).

Наш край связан с потомками Николая Гумилева. В Тирасполе жил его сын Орест Высотский. Генеалогией Гумилевых многие годы занимается писатель, краевед Владимир Полушин. И связь с Гумилевыми ещё более окрепла благодаря трудам историка Ивана Москвитина, автора внушительного двухтомника «Царь Грозы». О неординарной исследовательской работе нашего земляка – в очерке «По стопам Гумилева».

Чего только ни бывает в дружеском кругу. Тем более, когда на горизонте появляется… она. «Ратибор» – невероятно правдивая история в рубрике «Житейские перекрестки».

Её знают многие. Она заметная персона в нашей республике. Её позиция, жизненная и общественная, всегда была и остаётся активной. А в последнее время о ней всё чаще можно услышать как об участнице регаты, выступающей на фестивалях и соревнованиях по драгонботу. Наталья Щукина, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой предпринимательского и трудового права юридического факультета ПГУ, руководитель общественной организации «Ассоциация здоровья и спорта», руководитель женской команды «Дракон Днестр» даёт интервью газете «Приднестровье». О чём оно – узнаете из материала «Драгонбот в жизни Натальи Щукиной».

Ещё в глубокой древности люди осознали великое могущество музыки, её способность вдохновлять человека, заряжать энергией. Связь между музыкой и здоровьем, душевным и физическим – как говорится, медицинский факт. Очерк «Орфей с берегов Днестра» расскажет о выдающемся музыканте-арфотерапевте, композиторе, мультиинструменталисте Эдуарде Шухари, больше известном в мире как Элизбар (Alizbar).

Разные судьбы бывают не только у людей, но и у животных. Контактный зоопарк «Белка.ПМР» — это не только центр для общения людей с братьями нашими меньшими, но и последний приют для некоторых из них. Кого-то сдали в зоопарк хозяева, погнавшиеся в своё время за живой экзотикой, но не рассчитавшие своих сил. Кого-то сами сотрудники «Белки» подобрали в состоянии между жизнью и смертью. Кого-то принесли горожане. О питомцах контактного зоопарка читайте в зарисовке «Разные судьбы братьев наших меньших».

Традиционно в конце номера читателей ждет гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю, а эрудитов – сканворд.

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