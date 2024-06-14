Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 юние, ал зиарулуй ностру

Речента регатэ де канотаж ку бэрчь драгон «Фамилия Президентулуй пледязэ пентру ун стил сэнэтос де вяцэ» а фост о историе де анвергурэ пентру суте де оамень, зечь де екипе. Еа а фост тиклуитэ дин историй але мембрилор компетициилор ын парте. Фиекаре динтре ей а трэит емоций ла фел ка ши Алина Николаева, кореспондента редакцией де штирь а Примулуй Пост Нистрян де Телевизиуне. Есте студентэ, фаче спорт, зилник се деплясязэ ла филмэрь, скрие репортаже ын лимбиле русэ ши молдовеняскэ. Деши е о персоанэ супраокупатэ, тотушь, шь-а инклус ын орар ши партичипаря ла регатэ.

Емоций ши аминтирь ын артиколул «Регата: май чева ка камера экшн»

Пе ла мьезул нопций де ла Тираспол спре Каменка се депласа ку аутомобилул Светлана Николаевна, фийка ей Виктория Андреевна ши непоцика де шасе анишорь Елизавета. Ла ун момент дат шоферица а пьердут контролул асупра воланулуй, аутомобилул а дерапат де пе трасеу ши с-а рэстурнат ынтр-ун кымп. Ын мод инекспликабил фетица с-а поменит ын афара аутомобилулуй, яр мама ши буника, дин кауза траумелор, ну путяу десинестэтэтор сэ ясэ дин машина акчидентатэ. Елизавета ынцелеӂя кэ требуе сэ ажуте мамей ши буничий, дар ну штия кум с-о факэ.

Кум а реушит фетица сэ салвезе доуэ вець афлаць ын артиколул «Ероисмул уней копилице де шасе ань».

Дежа де зече ань ла рынд секретар ал комисией де екзаминаре ла катедра де филолоӂие молдовеняскэ а УСН «Т.Шевченко» е лекторул супериор Татиана Мазепа, лукрэтор емерит ал ынвэцэмынтулуй публик дин РМН. Ун лок апарте ын суфлетул професоарей есте креация луй Друцэ. Татиана Андреевна ну аре вре-о оперэ ындрэӂитэ ын парте, фииндкэ тоате сынт деспре ситуаций де вяцэ ши концин сфатурь ынцелепте пентру фиекаре чититор.

Деталий афлаць ын артиколул «Ку ынцелепчуня друцианэ зи де зи»

Бендеряна Татиана Караман пе тимпурь а студият контабилитатя ши а лукрат ын ачест домениу чирка доуэзечь де ань. Дар роата вьеций й-а пропус о ипостазэ ноуэ. Думняей ымпреунэ ку соцул ау пус пе роате о афачере фамилиалэ, чя де екстраӂере а улеюрилор натурале ши мэчинаре а диферитор семинце ши планте.

Че пропуне кумпэрэторулуй фамилия? Пентру а афла рэспунсул, читиць артиколул «Сэнэтатя е ын фиекаре семинцэ»