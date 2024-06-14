Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 15 червня

Лицарі ордена милосердя

Ці слова заслужено адресують представникам найгуманнішої професії – медикам. Принісши клятву Гіппократа, вони стоять на варті здоров’я і самого життя. За порятунок ми не раз і не два дякуємо людям у білих халатах.

Завтра всі ми матимемо особливу нагоду подякувати лікарям і медичним сестрам – вони відзначають професійне свято. А напередодні міністр охорони здоров’я Христина Албул, зустрівшись із нашим кореспондентом, докладно відповіла на найзлободенніші запитання про придністровську медицину. Бажаєте все знати? Відкривайте 4-5 сторінки нашого видання.

Ковток живлющої вологи

Жоден живий організм не може існувати без води. Неймовірно, але факт: за 60 років життя людина випиває близько 50 т води. Спекотне літо-2024 висунуло водну тему в топ інформаційних повідомлень.

Виробники питної води у пляшках нині на гребені споживчої хвилі. Серед них і Тираспольський хлібокомбінат. Якщо ви запитаєте: причому тут люди, що печуть хліб, то відразу стане зрозуміло, що ви не придністровець і всього не знаєте. Наприклад, що колектив столичного хлібокомбінату вже давно домігся того, що сьогодні місцевий ринок питної бутельованої води неможливо уявити без відомих брендів «Парканська» та «Лагуна», як хлібний відділ без того ж батона «Фірмовий».

Знемагаючи від спеки, наш кореспондент таки дістався до підприємства і особисто переконався: вода не тільки позбавляє спраги, а й сприяє оздоровленню організму. Не вірите? Випийте «Парканську» та почитайте про неї у свіжому випуску нашої газети на сторінці 6.

Драйв на дністровських водах

702 особи, які змінили офісні костюми та робочі спецівки на спортивне вбрання, сіли в човни та попливли. Та так швидко, що крики вболівальників на березі приголомшували тираспольчан і гостей міста, що перетинали центральну площу. Це були звуки традиційної регати, яка вже втретє проводиться під девізом «Сім’я Президента – за здоровий спосіб життя».

У змаганнях взяли участь 54 команди, а переможець був один – згуртована і сильна спортивна дружина МВС. Міліціонери ще раз довели: вони не тільки правопорядок охороняють, а й цілком самовіддано віддаються заняттям спортом.

Наш кореспондент з фотоапаратом два дні ходила на берег Дністра, щоб передати азарт спортивних змагань на воді. Результат її праці – численні фотографії в месенджерах та у статті зі знімками, опублікованій на 1-й та 12-й шпальтах газети «Гомін».

А ще творчий колектив газети представив читачам матеріали про:

Ювілей Ботанічного саду.

Святкування Дня легкої промисловості.

Приклади подружнього обов’язку, кохання та вірності.

Головне фото Марини Сови.