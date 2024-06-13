Время подписаться на газеты

Для газетчиков и почтовиков ведение агитационной кампании по подписке на печатные издания, учредителями которых выступают Верховный Совет и Правительство, – задача общая. Республиканские газеты, выходящие на трех официальных языках ПМР, входят в структуру ГУ «Приднестровская газета». Это «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Особая роль в этом принадлежит сотрудникам отдела рекламы и объявлений госучреждения «Приднестровская газета». Сейчас в самую горячую пору подписной кампании, они отправились в путь по городам и весям нашей республики. Они продолжают объезд населенных пунктов республики с рекламно-агитационными целями. Недавно вернулись из Григориополя и Дубоссар.

В этих городах проведены рабочие встречи с начальником МУ «Дубоссарское управление народного образования» Викторией Дзенган, начальником МУ «Григориопольское управление культуры» Натальей Думитрашку с заместителем начальника МУ «Григориопольское управление народного образования» Ольгой Брага, МУ «Дубоссарское управление культуры» Светланой Скрикуляк, начальником МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского района и города Дубоссары» Любовью Бугаенко и др.

Встречи вылились в диалог единомышленников, которые плодотворно сотрудничают на ниве проведения подписных кампаний на главные печатные издания республики. Вот и в этот раз представители ГУ «Приднестровская газета» приехали к своим партнерам не с пустыми руками, а привезли агитационную продукцию и свежие номера республиканских газет. Печатная продукция будет распространена также среди подопечных местных служб социальной помощи на дому (в Дубоссарах их более 350 человек, в Григориополе – 411 опекаемых). Ведь именно люди старшего поколения по-прежнему не могут представить жизнь без газет, привычной глазу печатной информации обо всем, что делается в Приднестровье и их районах.

Свой вклад вносят работники Дубоссарского управления народного образования, специалисты которого оповещают, призывают подведомственные учебные заведения подписаться на республиканские газеты, пишущие на трех официальных языках нашего многонационального государства. При этом необходимо учитывать тот факт, что нередко издающиеся ГУ «Приднестровская газета» издания используются учителями и воспитателями в качестве учебных пособий.

Уважаемые читатели, поспешите оформить подписку любимые издания!

Фото Елены Недашковской.