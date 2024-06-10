И в молодости, и в старости любовь – основа жизни

Тема семейных отношений продолжает занимать одно из центральных мест на полосах республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Так журналисты изданий вносят вклад в реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках Года семейных ценностей.

Все три республиканские газеты рассказали о прошедшей в Тирасполе конференции на тему «Семья – основа сохранения человека, общества и государства». Но у каждого издания свой заголовок: «Адевэрул нистрян» – «Проблема человеческих ценностей», «Приднестровье» – «В Приднестровье за традиционную семью», «Гомин» – «Защитим семью и души наших детей». Цель состоявшегося диалога – формирование госпрограммы сохранения традиционной семьи и воспитания будущего семьянина.

60-летний юбилей супружества отпраздновали Петр Иванович и Ада Ивановна Радиловы из Бендер. Ада Ивановна всю жизнь проработала в средней школе № 2, а Петр Иванович 50 лет руководил Бендерским педагогическим училищем. Оба ветераны труда и отличники образования, заслужено получили медали «За трудовую доблесть». Дети юбиляров пошли по их стопам и тоже стали педагогами. Этой паре уделили информационное внимание газеты «Адевэрул Нистрян» («Бриллиант в достойной оправе») и «Приднестровье» («Вступать в брак только по любви»).

В праздничном выпуске «Гомина», посвященном Дню Победы, авторский коллектив газеты рассмотрел тему семейных отношений сквозь призму всепобеждающей любви родственников, которые испытывали свои чувства, находясь в военную пору за тысячи километров друг от друга. Истории любви и самопожертвования в период тяжелого лихолетья – в газетных публикациях «За все тебя благодарю», «Мой прадед шагает в «Бессмертном полку», «Война закончилась…».

Состояться в профессии известному приднестровскому фотохудожнику Кристине Александровой помогли, прежде всего, самые родные и близкие люди – мама и сестра. О пути к профессиональным вершинам фотографа с неординарным взглядом на мир читайте в материале газеты «Гомин» под названием «Взгляд на мир через объектив».

Корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в статье «Телевидение стало их вторым домом» рассказал о коллегах – супругах Сергее и Елене Мунтяну. Познакомившись во время учебы в школе, с тех пор всегда вместе. В 1994-м они пришли работать на ТВ ПМР. За три десятилетия телевидение стало их вторым домом.

«Скучаю по празднованию Пасхи дома». Так пишет герой публикации в «Адевэрул Нистрян» молодой приднестровец Евгений Платика, живущий сейчас в России. Традицию отмечать главный престольный праздник ему привила мама. В воспоминаниях он делится обычаями родного села Михайловка, что в Рыбницком районе.

Пасхальная тема продолжена в материале «Желаем вам счастливых праздников!» Он тоже рассказывает о традициях празднования Пасхи в приднестровских семьях. И важно при этом одно – чтобы семья была счастлива и душа радовалась.

«Несущая победу». Так автор газеты «Адевэрул Нистрян» назвал работу, в которой поведал читателям о юной Веронике Кобылянской из Дубоссар. Девушка мечтает стать педагогом, продолжить учительскую династию, общий стаж которой составляет уже 267 лет. Основателем династии был ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Будулуца, ее прадед.