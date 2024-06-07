Анонс газеты «Приднестровье» на 8 июня

Во второе воскресенье июня мы чествуем работников легкой промышленности. О предприятиях и людях, трудящихся в этой сфере, читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье». Оперативную информацию вы найдете в нашем официальном телеграм-канале https://t.me/gazeta_pmr

Главные предприятия республики, представляющие лёгкую промышленность, — наша визитная карточка, наша гордость. Произведенная ими продукция – не просто современный товар для массового потребления, а порой и настоящее произведение искусства. О том, чем предприятия живут сегодня, узнаете из материала под названием «Шумят предприятия. Продолжается жизнь».

Оказаться в нужное время в нужном месте. Парижанин Джеймс Дуклос, путешествующий по Приднестровью впервые, заинтересовался стендом у ГУ «Приднестровская газета», на котором представлены наши печатные издания. Разговор завязался сам собой, и уже через 5 минут иностранец стал гостем редакции газеты «Приднестровье». Он поделился впечатлениями о посещении республики. Подробнее в материале «Знакомьтесь: Джеймс Дуклос».

Ковроткачество, лозоплетение, изделия из папье-маше и бисера, ювелирные украшения ручной работы… Участники народного клуба «Самоцветы» освоили самые разные техники. Вячеслав Парпурин многие годы занимается резьбой по дереву. О том, как набор резцов изменил всю его жизнь, в зарисовке «Там на неведомых дорожках».

На этой неделе в Приднестровье отметили 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. «И вечность разговаривает с нами» — рассказ о Пушкинских чтениях, о празднике великого русского слова в Бендерах и Тирасполе.

«О том, кто живёт танцами» — очерк об Андрее Куташевском. Этот талантливый танцор покоряет зрителей мгновенно. Смотришь на него в танце и понимаешь, что прямо сейчас на твоих глазах рождается волшебство. Он наш земляк, тираспольчанин, который, покорив главные сцены Приднестровья, Молдовы и Украины, отправился покорять мир.

В рубрике «День в истории» газета расскажет о Герое Советского Союза и нашем земляке Григории Михайловиче Сорокине.

Одна из главных задач столичного ГУ «Республиканский ботанический сад», которому в этом году исполнилось 65 лет, – подбор, акклиматизация, адаптация, сохранение, размножение красивых, полезных, перспективных видов, сортов и форм растений. О прошлом и настоящем нашего ботанического сада расскажет «Остров зелёных сокровищ».

В тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда наши предки сражались за свободу, советский офицер Николай Павленко решил заработать большие деньги. Он создал фальшивую воинскую часть, которая принесла ему миллионы рублей на строительстве дорог и аэродромов. Афера продолжалась 10 лет, а закончилась в Молдавии. Как это было, узнаете из материала «Фальшивая армия Николая Павленко».

Все ирисы пахнут по-разному, в каждом преобладает своя нотка. Этот — с ноткой ванили, тот — гвоздики, третий — корицы, четвертый — шоколада, лавра. Один — с оттенком грейпфрута, другой — манго, персика, дыни или какого-нибудь другого неизведанного фрукта, цветка, пряности… Подробнее читайте в эссе «Воспоминание о весне».

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