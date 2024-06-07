Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 юние, ал зиарулуй ностру

Олга Чернявская дин сатул Гыска дин апропиеря орашулуй Бендер, инспиратэ де мынкаря деличиоасэ, а дескис ун ателиер де продучере а кашкавалулуй артизанал.

Пентру а пуне ла диспозицие клиенцилор май мулте типурь де кашкавал, думняей експеримента. А тестат семинцеле де скиндуф. Ачестя й-ау оферит кашкавалулуй густул де нукэ, каре се потривеште ын алиментацие ши микуцилор.

Кум а фост каля де ла идее ла афачере афлаць ын «Кашкавал нистрян».

Ана Корнеева, акум кыцьва ань, а лансат о афачере дулче. Думняей препарэ фой ку мьере пентру тортул «Медовик», фой ку чоколатэ ши ку фэинэ дин коажэ де портокалэ., пентру ка господинеле сэ поатэ прегэти ун торт, доар акоперинду-ле ку умплутура префератэ. Май фаче Ана ши безеле дин пиреу де мэр, прунэ, кэпшунэ, змеурэ ш.а.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фой ку мьере ку густ де астрономие».

Арбореле династией педагоӂиче «Гандрабура-Егоров» аре 344 де ань ши есте менцинутэ де патру ӂенераций. Еа инклуде едукаторь ын грэдиницеле де копий, педагоӂь ай класелор примаре, ынвэцэторь де лимбэ ши литературэ русэ, де лимбь стрэине, де кимие, де културэ физикэ ши дисчиплинь техниче ӂенерале… Яр темелия династией а фост пусэ де Степан Лукианович Гандрабура, ориӂинар дин с.Хрустовая, районул Каменка.

«Дин ӂенерацие ын ӂенерацие» — аша се нумеште артиколул деспре ачастэ династие фрумоасэ.

Ви с-а ынтымплат вре-о датэ сэ ынцелеӂець да ла прима ведере кэ омул есте унул де омение? Ноуэ ни с-а ынтымплат аша, кынд ам фэкут куноштинцэ ку ероина ачестуй артикол — Раиса Михальченко — о персоанэ ку суфлетул ка пыня калдэ. Дежа май мулт де 50 де ань думняей адуче кореспонденца мулташтептатэ ын каселе бендеренилор.

«А фи пошташ е май мулт декыт о мисиуне» — титлул ворбеште де ла сине