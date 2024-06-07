Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 8 червня

Блаженні миротворці

Підписанням мирної угоди 21 липня 1992 року завершилося багатомісячне збройне протистояння між Молдовою та Придністров’ям, і на придністровській землі настав довгоочікуваний мир. Через вісім днів на Тираспольський аеродром, ніби ангели миру, спустилися з небес псковські десантники. Так на берегах Дністра розпочалася миротворча операція, яка, на думку багатьох експертів, виявилася ефективною та успішною.

Упродовж років питання безпеки республіки перебувають у зоні пильної уваги придністровської держави та її керівників.

Під час зустрічі з журналістами провідних ЗМІ співголова Об’єднаної контрольної комісії (ОКК) від Придністров’я Олег Бєляков у розмові «без краваток» розповів, як це відповідально і важко зберігати мир там, де колись була війна.

Учасником першого засідання «Експертного клубу», скликаного з ініціативи газети «Приднестровье», був і наш кореспондент.

Історична спадщина в документах

Перший день літа – це не тільки свято всіх дітей планети. Цього дня в ПМР професійне свято відзначають і працівники архівів та управління документацією. Відсвяткувати архівісти вирішили… натхненною працею, скликавши республіканську науково-дослідницьку конференцію, головна тема якої, звичайно, сконцентрувалася на специфічних питаннях збереження документальної спадщини.

Свідком професійної розмови співробітників архівної служби республіки став кореспондент газети. Що він виніс зі спілкування з тими, хто зберігає та вивчає документи як спадщину минулого, можна дізнатися на четвертій шпальті газети.

Для збереження здоров’я громадян

Здоров’я нації – основа основ суспільства. Серед пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади – розвиток медичної галузі. Недарма ж кажуть: «Здоров’я не купиш ні за які гроші».

Однією з форм охорони здоров’я громадян Придністров’я є державні цільові програми. Це документи стратегічного планування, що містять комплекс різноманітних заходів, передбачених для лікування та профілактики певних хвороб. Усього їх у республіці шість.

Про виконання двох із них наші читачі можуть дізнатися на восьмій шпальті газети «Гомін».

Разом із цим у свіжому випуску газети містяться матеріали:

Про творчу спадщину відомого придністровського журналіста Володимира Масленникова.

Про відкриття в столичному мікрорайоні «Кіровський» нового спортивного об’єкта, послугами якого можуть скористатися всі охочі.

Про чергову виставку тираспольського художника Володимира Мицикова.

Про музичний потенціал молодих рок-виконавців.

Про початок купального сезону та правила поведінки на воді.

… а також про те, яка погода чекає нас наступного тижня.

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