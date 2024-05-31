Анонс газеты «Приднестровье» на 1 июня

Субботний номер «Приднестровья» посвящен самому любимому детворой и долгожданному празднику – Дню защиты детей.

Гостем нашего «Экспертного клуба» на этот раз стал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. Примечательно, что встреча прошла в канун Международного Дня миротворцев. Для нашей республики вопрос безопасности первостепенен с момента ее создания. Сегодня на фоне обострения обстановки вокруг Приднестровья сохранение мира — важнейшая задача всех государственных институтов и, конечно же, совместной миротворческой операции, реализующейся на берегах Днестра с 1992 года. Наш эксперт подробно рассказал о работе механизмов миротворческой операции, мерах, которые предпринимаются для обеспечения безопасности в регионе.

1 июня не только День защиты детей, но и старт лету. Зарядить читателей позитивным настроением в преддверии и того, и другого сможет материал «Самая большая детская радость».

В Приднестровье по хорошей давней традиции детям уделяют большое внимание, и не только учебе, но и отдыху. Мы предлагаем варианты совместного времяпрепровождения родителей и детей, отправившихся на свои законные летние каникулы. Об этом в материале «Куда пойти с детьми во время каникул?».

С наступлением лета в социальных сетях все больше обсуждают две проблемы: плюсы и минусы отдыха в детских лагерях и неосторожное поведение детей у открытых окон. Что беспокоит родителей, насколько их переживания оправданы и советы специалистов в этой области узнаете из рубрики «Соцсети».

Из воздушной дымки проступают знакомые, но словно преображённые каким-то волшебством мотивы – например, пейзажи Тирасполя, старого и нового. Что-то вырисовывается чётко, многое дано лишь намёками, цветовыми пятнами, почти небрежными росчерками. Но в этой «неслучайной случайности» и заключается суть особого мастерства художника-акварелиста Олега Болтнева. О нём – субботний материал «Искусство – пространство чудес».

В каждом городе есть свои легенды, и речь идёт не о вымышленных персонажах или мифических существах, а прежде всего о людях, которые жили, любили, строили и писали историю своего города и страны. Историю одной фотографии «Подсказала «Страна легенд».

Яков Григорьевич Соколов – человек с богатой, интересной биографией. Побывав почти во всех уголках света, узнав жизнь с разных сторон, даже добившись материального благополучия в чужих краях, в итоге он всё-таки возвратился на родину. Среди большого разнообразия личных занятий и увлечений Соколов, будучи неравнодушным человеком, находит время для серьёзной общественной работы. Депутат райсовета Слободзейского района (избирательный округ №17, село Суклея), он реально старается сделать окружающий мир лучше. Ему посвящён очерк «С любовью к небу и родной земле».

Муралы, огромные рисунки на стене, несут в себе немало смысла. Они отражают особенности местного менталитета и словно раскрывают душу города. Молодые художники Приднестровья знают об этом и призывают, чтобы муралов в наших городах было больше. О роли уличного искусства и его влиянии на городское пространство читайте в материале «Сила муралов».

В постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения» мы продолжаем диалог с читателями. Их письма о разном: кто-то благодарит медицинских работников за помощь и чуткое отношение, кто-то делится проблемой, а главы госадминистраций стараются дать исчерпывающий ответ и помочь.

В заключение номера читателей ждет прогноз погоды, афиша, спорткурьер и гороскоп на предстоящую неделю.