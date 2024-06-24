Семья – духовная скрепа общества

В семье изначально формируется наш характер, закладывается мировоззрение, кристаллизуются способности и наклонности. Семья – своеобразная колыбель нашей жизни. Оттуда все начинается, продолжается и заканчивается. Семья – это то, что скрепляет межличностные отношения между самыми близкими и родными людьми. И она же первая ступень общества, как говорят, его ячейка.

А раз семья играет столь значимую роль в жизни общества и государства, значит, именно ей необходимо уделять первостепенное внимание. Следуя этому постулату, 2024-й в Приднестровье объявлен Годом семейных ценностей. Вклад журналистов в общее дело – их материалы, опубликованные на страницах республиканских печатных изданий («Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян»), являющихся структурными подразделениями ГУ «Приднестровская газета».

«Белая башня любви и творчества». Этот необычный заголовок корреспондент газеты «Приднестровье» выбрал для рассказа о необычной семье. Представляем – семья Белых, которая живет в с. Красненькое Рыбницкого района. Спортсмены, художники, педагоги, творцы и труженики, неравнодушные, открытые люди, которые реально, ежедневно стараются сделать наш мир лучше, краше, добрее – всё это об этой семье.

«Семья – школа любви и уважения». В этом убеждена психолог с более чем 20-летним опытом работы Людмила Строянецкая и автор одноименного материала в газете «Гомин». Темами беседы стали различные житейские ситуации и пути их разрешения ради сохранения любви и семьи.

Мама может быть и не родной по рождению, но самым близким человеком для тех, кто по ряду обстоятельств не может быть рядом с женщиной, давшей жизнь. Такие люди работают в домах-интернатах, коррекционных учебных заведениях. Для них это не просто работа, а подвижнический труд и самопожертвование ради улыбки ребенка. Публикация под заголовком «Ее называют мамой», размещенная на газетных полосах «Гомина» повествует о таком человеке – о директоре Тираспольской специальной (коррекционной) школы-интерната Валентине Васильевой, которая отметила 75-летний юбилей. Поздравлений было не счесть, потому что она снискала искреннюю любовь воспитанников учебного заведения и уважение коллег по педагогическому коллективу.

Семья является одной из основ, духовных скреп общества. Это первое звено социума. Трудно переоценить значение семьи, семейных ценностей в духовно-нравственном воспитании личности, прежде всего, подрастающего поколения. Примером бережного сохранения исторической памяти на примере собственной семьи для многих приднестровцев является депутат Верховного Совета Илона Тюряева. О том, как Илона Петровна хранит память о родственниках — в статье газеты «Гомин» «Полистайте семейный альбом».

«Как сохранить молодую семью»? Ответ на этот вопрос знает психолог центра «Женские инициативы» Наталья Забавская. Она поделилась своими соображениями с корреспондентом газеты «Адевэрул Нистрян», а тот в свою очередь – с читателями.

«Татьяна Жолубчастая: «Люблю свое село, как родную семью». В заголовке статьи «Адевэрул Нистрян» уже выражена ее основная мысль. Героиня публикации – директор школы с. Ташлык Григориопольского района. В образовании – уже 30 лет. Но главная «работа» – мама! Это вам точно подтвердят и дети, и внуки.

«Будьте всегда рядом!» Дает главный совет читателям газеты «Адевэрул Нистрян» психолог с 15-летним стажем Любовь Таранюк. Так же называется опубликованная в печатном издании статья.