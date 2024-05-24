Анонс газеты «Приднестровье» на 25 мая

Сегодняшний субботний номер газеты «Приднестровье» — как всегда о людях увлекающихся и неординарных, любящих жизнь во всех ее проявлениях и дарящих окружающим радость.

«Особый день для мальчишек и девчонок» — это когда все учебники уже сданы и можно выдохнуть хотя бы оттого, что школьные ранцы стали почти невесомыми. Это день, когда можно ещё раз встретиться с одноклассниками и снова поблагодарить учителей за знания, терпение, любовь, которые они дарили весь этот год. Читайте одноименную зарисовку в субботнем номере.

История села Гарабы, расположенного в Рыбницком районе на берегу реки Окна, насчитывает несколько столетий. Неровными рядами по оврагам и довольно крутым склонам балки тут и там разбросаны небольшие, издали кажущиеся игрушечными домики. О нем и его гостеприимных жителях — очерк «Село Гараба — с ударением на последнем слоге».

Героиней материала «Пернатый рыболов» в рубрике «Красная книга ПМР» станет уникальная по всем критериям птица — скопа. Она единственная в семействе отряда соколинообразных, названном в её честь. Непревзойдённый рыболов. Эта птица встречается и в Приднестровье.

Узнать о жизни дубоссарского зоопарка, где в этом году пополнение и нет отбоя от восхищенных и любящих животный мир посетителей, а также познакомиться с его хозяевами можно, прочитав заметку «Дело жизни семьи Бильских».

В этой семье поражает и восхищает многое, начиная с дома, в котором они живут. Пожалуй, он самый необычный в селе Красненькое Рыбницкого района. Спортсмены, художники, педагоги, творцы и труженики, глубоко неравнодушные, открытые люди, которые реально, ежедневно стараются сделать наш мир лучше, краше, добрее – всё это о них, о Белых. Им посвящена статья «Белая башня любви и творчества».

Они первыми стали изготавливать и монтировать полиэтиленовые трубы для газо- и водоснабжения в нашей республике, и уже более 20 лет остаются верными своему делу. В преддверии дня работников химической промышленности газета «Приднестровье» знакомит читателей с работой предприятия «Газполимерсервис». О достойных представителях отрасли читайте в материале «Увлеченные делом».

С чёрно-белых фотографий старых пожелтевших газет на нас смотрит человек средних лет в больших очках с толстыми стёклами. Взгляд его в самую душу и одновременно куда-то в себя. Задумчивый взгляд глубокого, скромного, но при этом честного и абсолютно прямолинейного человека. Такой портрет считывался ещё до знакомства с биографией и работами самого героя – Петра Зайнулина, фотокорреспондента газеты «Дружба», что выходила когда-то в Григориополе. О нём — очерк «В самую душу».

«Что вы знаете о еврейской любви к еде?» — задался вопросом наш корреспондент. Чтобы рассказать о еврейской кухне, недостаточно изучить рецепты её традиционных блюд, потому что еврейская кухня – это философия и образ жизни, это аутентичный юмор, национальные традиции, негласные семейные правила и обычаи. За ответом мы обратились в еврейский общинный благотворительно-культурный центр «Хэсэд». В одноименном материале вы даже найдёте несколько интересных рецептов.

В конце номера — традиционные рубрики «День в истории» и «Спорткурьер», а также гороскоп и афиша.