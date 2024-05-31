Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 1 червня

Вчили журналістиці, вчили життю

Щаслива людина, яка зустріла в житті добрих учителів. І йдеться не про шановних педагогів, а про людей, які вчать нас азам професії після здобуття диплома вишу.

По-справжньому небайдужі, досвідчені наставники, які вболівають за спільну справу, не вважають для себе принизливим ділитися професійним досвідом зі співробітниками-початківцями. Це стосується всіх галузей життєдіяльності, зокрема й такої специфічної як журналістика.

Ветерани-журналісти, які працювали у столичній газеті «Днестровская правда», давали молодим колегам головні уроки – уроки життя та професійної майстерності. Їх повною мірою освоїв і кореспондент нашої газети, який на стор. 7 розповів про своїх учителів у професії. На стор. 6 він презентував нову книгу Володимира Полушина «На волнах «Днестровской правды». З колективним портретом співробітників найстарішої газети республіки можуть ознайомитись і читачі «Гомону».

Буття визначає свідомість

Економіку рухає бізнес, бізнес рухають бізнесмени. Вони різні, отже і ставлення до них у суспільстві різне. Це особлива категорія людей, які готові до ризику заради того, щоб почуватися самостійним, бути господарем.

Формування бізнес-класу республіки мало певну специфіку, однак це не применшує значення щоденної праці підприємців і того тягаря відповідальності, який лежить на їхніх плечах за тих, хто на них працює.

У різноманітті придністровського бізнесу переконався наш кореспондент, який побував у центральному парку столиці на щорічному фестивалі «Я – підприємець!» Про те, що він там побачив і дізнався, читайте на третій сторінці чергового номера газети «Гомін».

Барвиста слов’янська палітра

У Придністров’ї мешкають представники понад 70 національностей. Поліетнічний, багатомовний, багатоконфесійний край – приклад національної різноманітності й толерантності. Тут спілкуються мовою предків, шанують їхні заповіти й традиції.

З 90-х років у республіці широко відзначають День слов’янської писемності та культури. Цього дня яскраву палітру багатонаціонального мистецтва демонструють творчі колективи – вокальні, хореографічні, музичні.

У столичній бібліотеці на святі, що об’єднало всіх слов’ян, побував кореспондент українськомовної газети «Гомін». Його колега насолоджувалася виконанням вокальних партій солістами Придністровського державного хору. Про художню палітру, яка чарує слух і погляд, читайте в їхніх матеріалах на стор. 5.

А ще з чергового номера газети «Гомін» можна дізнатися:

– Як відкривали спортивний сезон у Слободзеї.

– Як залучали всіх бажаючих до ЗСЖ у Катерининському парку.

– Як декламували вірші у «дзвінкому травні» в Чобручах.

– Яка вартість життя в Молдові, Придністров’ї та в Україні.

– Яка погода чекає на нас наступного тижня.

Головне фото Марини Сови