Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 25 май, ал зиарулуй ностру

Вероника Киржой, вочя молдовенилор де пе унда 104.1, шь-а ынчепут активитатя ын редакция емисиуний ын лимба молдовеняскэ а Институцией де Стат «Радио ПМР» ын анул 2005. Пе паркурсул анилор, ын практика де зи ку зи, а лукрат ши лукрязэ ка кореспондент, редактор, репортер. Думняей е респонсабилэ пентру фиекаре кувынт ростит ын етер. Пентру ка ачеста сэ фие аузит де аскултэтор, Вероника паркурще о кале лунгэ – мерще ла евенименте, колектязэ информацие, скрие, редактязэ материалул, дескоперэ субьекте, теме, проблеме ши доар апой ле ымпэртэшеште аскултэторилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вочя молдовенилор дин Нистрения».

Нистрения се мындреште ку ун нумэр маре де музиканць, девениць челебри атыт акасэ, кыт ши ын стрэинэтате. Унул динтре ей е ши Ион Спаривак, тромпетист виртуоз, соц ши пэринте юбитор. Тромпета ынтотдяуна а фост ши есте о парте а суфлетулуй луй ши ачест лукру й-а девенит клар ла вырста де 7 ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вой кынта, вой студия ши вой букура публикул».

Чентрул капиталей а гэздуит Фестивалул «GARAGE FEST», ын кадрул кэруя ау фост пропусе спре адмираре ши прокураре артиколе де артизанат але челор май искусиць мештерь-фаурь дин капиталэ. Чей сосиць ла сэрбэтоаре ау авут оказия сэ партичипе ши ла ун ателиер де пиктурэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «О ноуэ дозэ де креацие ши инспирацие».