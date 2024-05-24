Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 25 травня

Майстри пера та мікрофона

Творчому об’єднанню придністровських журналістів виповнилося 30 років. З цієї знаменної нагоди вони скликали урочистий пленум, на якому вшанували ветеранів засобів масової інформації та журналістів-початківців. Привітати майстрів пера та мікрофона з ювілеєм прийшли почесні гості – представники Верховної Ради, Уряду, Мінцифри, інших державних органів, громадських організацій, колеги зі Спілок письменників, художників, фотохудожників. Лунали теплі, щирі слова привітань та численні побажання успіхів, досягнення професійних висот.

За три десятиліття Спілка журналістів записала у свій актив чимало проектів, починань, конкурсів, презентацій, професійне навчання, обмін досвідом. Ряди організації зростають і нині – під час пленуму в СЖ Придністров’я прийняли нових членів.

У цьому переконався наш кореспондент, який взяв участь у роботі журналістських зборів. «Нотатками на полях» він поділився з читацькою аудиторією «Гомону» на 2-й сторінці.

Спільна мова

Свого часу досить популярним був фільм «Країна глухих». Кримінальна драма розповідала про життєві труднощі людей, які не чують і не розмовляють. Щоб спілкуватися між собою, вони використовують так звану жестову мову. І як добре, що є люди такої професії як сурдоперекладачі та сурдопедагоги! Вони виступають у ролі своєрідного містка в діалозі між світом тих, хто чує і розмовляє, і тими, хто позбавлений цієї можливості.

Про представника рідкісної спеціальності – сурдоперекладача – на газетній шпальті № 7 розповідає наш кореспондент.

Хранителі історії, які думають про майбутнє

Музеї часто називають храмами зберігання історії. Їхні експонати несуть сакральний зміст, оскільки зримо свідчать про те, як жили наші предки. Хочете знати історію – йдіть у музей! Там ви поринете в минуле, порівняєте з сьогоденням і замислитеся про майбутнє.

Багато хто думає, що музеї – це щось поросле мохом, вкрите архівним пилом. Як вони помиляються! Сучасні музеї використовують новітні, зокрема інтерактивні технології популяризації історичних знань, збереження пам’яті про давно минулі та недавні події, адже вчорашній день – це вже теж історія. Цього тижня в усьому світі святкували міжнародний день музеїв, і на сторінках нашої газети ця тема посіла належне місце.

Власний кореспондент зі Слободзейського району на сторінці № 8 розповів читачам про те, як відзначали 50-річчя місцевого музею. Інший журналіст розповів про акцію «Ніч у музеї» в Придністровському державному художньому музеї, що в Бендерах. Хочете знати як, перегорніть газетні шпальти і знайдіть сторінку 3.

Поряд із цими матеріалами творчий колектив газети представив публікації:

Про збереження сімейних реліквій та секрети сімейного щастя.

Про вшанування працівників культури, які відзначили професійне свято.

Про 90-річний ювілей школи в Катеринівці та 75-річчя директора одного з корекційних інтернатів.

Про прем’єру кінострічки про уродженця Тирасполя, який прославив рідне місто на весь світ, – художника Михайла Ларіонова.

… та ще про багато іншого, включаючи найнепрогнозованіший прогноз погоди на наступний тиждень.

Головне фото Віктора Громова