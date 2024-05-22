Результаты мониторинга цен в республике в сравнении с сопредельными государствами

Информация о минимальных ценах на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и Украине по состоянию на 16 мая 2024 года Приложение № 1.

Информация о минимальных ценах на ГСМ в Приднестровской Молдавской Республике, а также в сопредельных государствах (Республика Молдова и Украина) по состоянию на 16 мая 2024 года Приложение № 2.

Информация предоставлена Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 16 мая 2024 года.

Фото: udsu.ru