Анонс газеты «Приднестровье» на 17 мая

В нынешнем году союзу журналистов Приднестровья исполняется 30 лет. Солидный возраст. Можно подводить итоги и строить новые планы. Это событие и станет главным в субботнем выпуске газеты «Приднестровье».

Ветеран Великой Отечественной войны тираспольчанин Константин Иванович Пуганов попал на фронт в сентябре 1944-го. Тогда ему было всего 16. Служил на флоте матросом, уничтожал немецкие и румынские мины в Чёрном море. В эти праздничные победные дни он захотел поделиться с корреспондентом газеты воспоминаниями о тех годах и рассказать о неординарной фигуре, человеке, под началом которого ему посчастливилось служить. Историю одного советского разведчика и дипломата вы узнаете из материала «Несколько страниц из книги».

Односельчане запомнили его умным, талантливым, добрым и весёлым человеком. В музее истории села Кицканы Александру Пашковскому посвящена целая экспозиция, включающая биографические сведения, а также картины его кисти – хоть и любительские, но с душой. Той самой, что не удовлетворилась сытой, благополучной жизнью в Австралии, очень интересной, но всё-таки чужой. На склоне лет он написал небольшие мемуары о своей удивительной судьбе, которые теперь бережно хранятся в сельском музее. Спросите, в чём их ценность, ведь автор работал всего лишь скромным преподавателем английского языка в Кицканской средней школе? Ответ – в очерке «Зов Родины слышен и на краю света».

Знаменитый на весь мир российский кардиохирург Лео Бокерия однажды сказал: «Я искренне преклоняюсь перед трудом медсестер, перед их способностями и гуманностью». О важности работы медсестер, почему выбирают эту профессию и как желание помочь людям становится путеводной звездой, читайте в материале «По следам Флоренс Найтингейл».

«Рекордсмену «Мурзилке» — целый век!» — детский ежемесячный литературно-художественный журнал был издан 16 мая 1924 года тиражом в 20 тысяч экземпляров. А спустя полвека его тираж превышал уже 5 млн экземпляров. Об этом и о многом другом читайте в одноименном материале.

Столичный кинотеатр «Юность» славился тем, что собирал зрителей со всей Балки. Но юных любителей синематографа интересовали не только киноленты, но и игровые автоматы, стоящие в фойе кинотеатра. О том, каково это было, играть в «Морской бой», и что этот автомат значил для советских мальчишек, читайте в зарисовке «Было детство».

Иногда сослагательное наклонение истории материализуется. Так появилась наша «Победа hi-tech», уникальный (пока в единственном числе) автомобиль, эстетически близкий образу 1946 года. Читайте в одноименном материале.

А вы знали, что супруга Уинстона Черчилля Клементина была кавалером советского Ордена Трудового Красного Знамени? Об этом, а также о том, что преподнесли столичные театры зрителю ко Дню Победы, читайте в зарисовке «Вспоминая о былой дружбе».

Думаете, наука – это сложно и скучно? Мы вам докажем обратное. Собираем для наших читателей самые интересные новости науки в ежемесячном дайджесте «Нескучно о научном».

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России. Именно в этот день 1703 года гребная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семёновского полков под руководством самого государя Петра I захватила в устье Невы шведские военные суда «Гедан» и «Астрильд». Более подробно — в постоянной субботней рубрике «День в истории» — «В начале славных дел».

В конце номера – рубрика для любителей русского языка «Грамотеи», афиша предстоящих культурных мероприятий, новости из спортивного мира и традиционно – гороскоп и погода на неделю.

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