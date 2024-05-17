Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 май, ал зиарулуй ностру

Татиана Жолубчастая, локуитоаря сатулуй Ташлык дин районул Григориопол, есте ун адевэрат репрезентант ал нямулуй ностру. Ун ан де зиле думняей ындеплинеште функция де директор ал школий дин сатул натал, чирка трейзечь де ань ышь адуче апортул ла едукация ӂенерацией ын крештере ши ла промоваря лимбий, литературий ши а културий стрэмошилор сэй. Ышь юбеште сатул, ышь респектэ консэтений, май алес, елевий ши колеӂий де ла шкоалэ, ышь дореште синчер сэ ле факэ екзистенца май луминоасэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Татиана Жолубчастая: «Ымь юбеск сатул ка пе проприя фамилие»»

Ын зиуа де азь диворцуриле май кэ девин ун лукру обишнуит. Пот екзиста мотиве диферите пентру диструӂеря релациилор. Страниу де тот паре моментул, кынд персоанеле нич кэ ау реушит сэ аките кредитул луат пентру нунтэ, кэ дежа сынт пе кале де деспэрцире.

Дече се ынтымплэ уна ка ачаста, афлэм де ла психологул Наталия Забавская, колабораторул Чентрулуй де иноваций сочиале ши дрепт «Инициативеле фемеелор».

Деч, читим артиколул «Кум сэ пэстрезь о фамилие тынэрэ…»

Музеул де историе дин Слобозия шь-а сэрбэторит жубилеул де 50 де ань. Зиуа де наштере а луй е ынскрисэ пе 1 май, ангажаций луй ау дечис сэ организезе ун евенимент фестив де Зиуа Интренационалэ а Музеелор, прин ачаста демонстрынд кэ тоате музееле, индиферент де вырстэ ши лок, сынт ун мижлок импортант де скимб културал, де ымбогэцире а културилор ши де дезволтаре а ынцелеӂерий речипроче, а кооперэрий ши пэчий ынтре попоаре.

Кум ау сэрбэторит афлэм дин артиколул «Тезаур де ла Слобозия»