Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 18 травня

Він любив рідну землю

Ім’я Віталія Глєбова назавжди вписане в історію становлення і розвитку придністровської державності. Де б не працював, де б він не жив, його завжди тягнуло в Придністров’я, у Слободзейський район. На яких високих державних посадах він не працював би, ніколи не відривався від турбот і сподівань пересічних людей. Усе його життя поєднане з сільським господарством та державним управлінням. Агроном за фахом, державний управлінець і лідер за покликанням, який ніколи не боявся йти проти течії та загальної думки – усе це про Віталія Глєбова.

У ПДУ відбулася презентація колективної книги спогадів про нього. Її авторами стали перший і нинішній президенти республіки Ігор Смирнов та Вадим Красносельський, почесний президент ПДУ Степан Берил, друзі, однодумці, колеги, учні цієї неординарної особи. Місце для представлення нового видання теж не випадкове: багато років Віталій Іванович передавав знання та життєвий досвід студентам економічного факультету вишу.

Про те, як характеризували Віталія Івановича ті, хто був з ним добре знайомий, дізнався наш кореспондент і поділився спогадами з читачами газети на 3-й сторінці офіційного друкованого органу Верховної Ради та Уряду, з якими за службовою діяльністю був тісно пов’язаний Віталій Глєбов.

Крапля яскравої фарби в обрисах міст

Вулиці придністровських міст поступово перетворюються на справжні художні галереї просто неба. Прецедентом стала поява на будинках численних графіті. Це вже не ті хуліганські витівки підлітків із балончиками фарб, а справжнє мистецтво. Піонером стріт-арту в Придністров’ї визнані Бендери. Поступово бажання розфарбувати сірі будні та покращити вигляд наших міст завойовували все нові населені пункти.

Приклад – мурал молодої художниці Олександри Новак на корпусах Дубоссарського оздоровчого табору. Над ним вона працювала майже місяць, витративши два великі відра фарби. Зате тепер усі можуть милуватися кольоровою картиною, на якій задерикуватий хлопчик біжить назустріч вітру і запускає повітряного змія.

«Мистецтво здатне перетворити звичайні стіни на об’єкти захоплення та насолоди», – переконана Саша Новак, у якої взяв інтерв’ю наш кореспондент. Про її творчі плани читайте на сторінці 5.

Клімат: зміни не на краще

Про глобальне потепління, парникові гази, природні катастрофи нині говорять усі. Природні катаклізми хвилюють усіх жителів планети Земля, адже це середовище нашого проживання. І від того, яким воно буде, безпосередньо залежить наше життя і навіть існування людства.

Проблему зміни клімату обговорюють на найвищих міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Придністров’я також рухається у фарватері сучасних тенденцій вивчення наслідків зміни клімату та її впливу на виробничу безпеку й охорону праці. Обговорити цю тему на майданчику головного наукового центру республіки – ПДУ – зібралися фахівці-метеорологи, представники промислових підприємств і державних структур.

Зміни клімату: шкода чи користь? Щоб дізнатися відповідь на це запитання, читайте статтю нашого кореспондента на сторінці 5, навіяну дискусіями міжнародної конференції «Вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці», що відбулася в університеті.

У черговому номері газети «Гомін» її віддані читачі зможуть також дізнатися:

Про захоплення, яке стало професією.

Про кулінарний конкурс, в якому змагалися особливі діти.

Про вуличного музиканта, який радує перехожих піснями.

Про щоденну працю зберігачів історії – співробітників музеїв… і багато чого іншого.

Головне фото Марини Сови