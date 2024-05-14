Жить по заветам предков

Журналисты республиканских печатных изданий, издающихся на официальных языках ПМР, и входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», продолжают писать летопись Года семейных ценностей. Напомним, им по Указу Президента республики объявлен 2024-й.

«Семейный бизнес семьи Статовых». Уже из названия очередной статьи, опубликованной в газете «Приднестровье», понятно, о чем в ней пойдет речь. Совместная работа производителей куриного мяса из Дубоссарского района укрепляет семейные узы. Муж, жена, два сына – все задействованы в производстве полезной продукции, изготавливаемой ООО «Куш».

Публикация «Пока не поздно поднять красный флаг», размещенная на газетной полосе «Приднестровья», рассказывает о деятельности общественной организации «Взаимодействие» по предотвращению домашнего насилия.

Семья Михаила и Киры Васильковых, воспитывающих двух сыновей известна многим жителям Дубоссар. Семья дружная и творческая. На тему семьи и семейного счастья с домочадцами побеседовал собственный корреспондент газеты «Приднестровье». Результаты диалога – в статье под названием «Все вместе. И душа на месте».

«Цирковые династии – не исключение, а, скорее, правило. Вот и в Приднестровском государственном цирке есть династии Соколовых, Райлян…». Это выдержка из материала журналиста газеты «Приднестровье» под заголовком «Чтобы цирк зажигал огни», посвященного 30-летию творческого коллектива, всегда радующего зрителей искрометными представлениями.

Трудовые династии бывают в разных отраслях и сферах человеческой деятельности. Не редкость они и в театральной среде. Ярким примером семейного служения Мельпомене является брачно-театральный союз заслуженного артиста РМ Виктора Сухомлинова и заслуженной артистки МССР Людмилы Байрактаровой. Многие годы их жизни связаны с Тираспольским драматическим театром, где они нашли любовь – друг к другу и сцене. Их выросшая за кулисами дочь тоже посвятила жизнь служению театральной сцене. Обо всем этом в очерке под названием «В поисках синей птицы» написал корреспондент газеты «Гомин».

Министерством здравоохранения не первый год реализуется в республике проект «Школа матерей». Его главная цель – подготовить родителей к появлению малыша, который, безусловно, скрепляет семейные узы. О том, как здесь проходит обучение азам родительства не только мам, но и пап, рассказывает материал под названием «Научиться быть мамой», опубликованный на страницах «Гомина».

Творчество слободзейской поэтессы Галины Васютинской известно многим приднестровцам, увлекающимся поэзией. Немало ее произведений посвящены любви, семье, детям – вечным ценностям. С ее творческим путем и произведениями на темы семьи и семейных ценностей читатели газеты «Гомин» могут ознакомиться на тематической газетной полосе «Источник».

Еще одна специальная газетная полоса «Гомина» под названием «Шпаргалка для родителей» на этот раз посвящена подготовке всей семьи к Пасхе, а также безопасному проведению длинных майских выходных. На этой же странице редакция газеты подготовила для взрослых тест, который определит, насколько родители знают собственных детей.

«Три маминых дочери» – это о дочерях Елены Печул из с. Ташлык Григориопольского района. В беседе с корреспондентом газеты «Адевэрул Нистрян» она рассказала каково это воспитывать трех юных леди, а также о семейных ценностях, которые мама с детства пытается привить дочерям. Несмотря на то, что супруг находится за пределами ПМР, он не остается в стороне от жизни семьи, в которой царит взаимное уважение и любовь.

К теме специального гашения новых почтовых знаков обратились журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». В статье «Новые марки» корреспондент констатирует: в отделении №18 ГУП «Почта Приднестровья» состоялась презентация серии почтовых марок «Год семейных ценностей». На специальном конверте запечатлено фото расстрелянной семьи последнего российского императора. Примечательно, что главной «героиней» торжественного и ответственного момента гашения новой почтовой марки стала пятилетняя Варя, воспитывающаяся в многодетной приднестровской семье. В Год семейных ценностей это особенно символично.

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