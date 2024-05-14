Жить по заветам предков

Год семьи и семейных ценностей, Новости ГУ

Журналисты республиканских печатных изданий, издающихся на официальных языках ПМР, и входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», продолжают писать летопись Года семейных ценностей. Напомним, им по Указу Президента республики объявлен 2024-й.

 

ООО Куш. Птицефабрика. Подрощенные цыплята Хаббард. Мясо птицы. Куриные субпродукты. Дубоссары. ПМР.
Фото oookus.bizpmr.com

«Семейный бизнес семьи Статовых». Уже из названия очередной статьи, опубликованной в газете «Приднестровье», понятно, о чем в ней пойдет речь. Совместная работа производителей куриного мяса из Дубоссарского района укрепляет семейные узы. Муж, жена, два сына – все задействованы в производстве полезной продукции, изготавливаемой ООО «Куш».

Фото www.123rf.com

Публикация «Пока не поздно поднять красный флаг», размещенная на газетной полосе «Приднестровья», рассказывает о деятельности общественной организации «Взаимодействие» по предотвращению домашнего насилия.

Фото из архива семьи Васильковых

Семья Михаила и Киры Васильковых, воспитывающих двух сыновей известна многим жителям Дубоссар. Семья дружная и творческая. На тему семьи и семейного счастья с домочадцами побеседовал собственный корреспондент газеты «Приднестровье». Результаты диалога – в статье под названием «Все вместе. И душа на месте».

фото Алины Россихиной

«Цирковые династии – не исключение, а, скорее, правило. Вот и в Приднестровском государственном цирке есть династии Соколовых, Райлян…». Это выдержка из материала журналиста газеты «Приднестровье» под заголовком «Чтобы цирк зажигал огни», посвященного 30-летию творческого коллектива, всегда радующего зрителей искрометными представлениями.

Фото из архива В. Сухомлинова

Трудовые династии бывают в разных отраслях и сферах человеческой деятельности. Не редкость они и в театральной среде. Ярким примером семейного служения Мельпомене является брачно-театральный союз заслуженного артиста РМ Виктора Сухомлинова и заслуженной артистки МССР Людмилы Байрактаровой. Многие годы их жизни связаны с Тираспольским драматическим театром, где они нашли любовь – друг к другу и сцене. Их выросшая за кулисами дочь тоже посвятила жизнь служению театральной сцене. Обо всем этом в очерке под названием «В поисках синей птицы» написал корреспондент газеты «Гомин».

Фото minzdrav.gospmr.org

Министерством здравоохранения не первый год реализуется в республике проект «Школа матерей». Его главная цель – подготовить родителей к появлению малыша, который, безусловно, скрепляет семейные узы. О том, как здесь проходит обучение азам родительства не только мам, но и пап, рассказывает материал под названием «Научиться быть мамой», опубликованный на страницах «Гомина».

Фото личного архива

Творчество слободзейской поэтессы Галины Васютинской известно многим приднестровцам, увлекающимся поэзией. Немало ее произведений посвящены любви, семье, детям – вечным ценностям. С ее творческим путем и произведениями на темы семьи и семейных ценностей читатели газеты «Гомин» могут ознакомиться на тематической газетной полосе «Источник».

Фото yandex.ru

Еще одна специальная газетная полоса «Гомина» под названием «Шпаргалка для родителей» на этот раз посвящена подготовке всей семьи к Пасхе, а также безопасному проведению длинных майских выходных. На этой же странице редакция газеты подготовила для взрослых тест, который определит, насколько родители знают собственных детей.

Фото автора

«Три маминых дочери» – это о дочерях Елены Печул из с. Ташлык Григориопольского района. В беседе с корреспондентом газеты «Адевэрул Нистрян» она рассказала каково это воспитывать трех юных леди, а также о семейных ценностях, которые мама с детства пытается привить дочерям. Несмотря на то, что супруг находится за пределами ПМР, он не остается в стороне от жизни семьи, в которой царит взаимное уважение и любовь.

Фото novostipmr.com

К теме специального гашения новых почтовых знаков обратились журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». В статье «Новые марки» корреспондент констатирует: в отделении №18 ГУП «Почта Приднестровья» состоялась презентация серии почтовых марок «Год семейных ценностей». На специальном конверте запечатлено фото расстрелянной семьи последнего российского императора. Примечательно, что главной «героиней» торжественного и ответственного момента гашения новой почтовой марки стала пятилетняя Варя, воспитывающаяся в многодетной приднестровской семье. В Год семейных ценностей это особенно символично.

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