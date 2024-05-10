Анонс газеты «Приднестровье» на 11 мая

В субботнем номере газеты «Приднестровье» мы вновь и вновь вспоминаем павших на полях сражений в годы Великой Отечественной, самоотверженно трудившихся в тылу, поднимавших огромную страну в послевоенное время и чествуем ветеранов.

По страницам газеты продолжает шествие «Бессмертный полк». Земля перевита георгиевской лентой: знакомьтесь с биографиями героев, наших выдающихся соотечественников.

Каждый год накануне Дня Победы приднестровские писатели посещают места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, выступают в школах и колледжах, читая стихи о подвиге и героизме, о памяти поколений, дарят свои книги… Об одной из таких поездок – «Память поколений».

Много лет корреспонденты молдавской редакции Первого Приднестровского освещают события в республике на родном языке, рассказывают о культуре и традициях. И всё это под руководством редактора Зинаиды Кицкан. Для неё любовь к телевидению и всему молдавскому стала делом жизни, она «Всегда в поиске».

Это очень волнительно — быть первым читателем только что написанного, завершённого романа. Тем более, что книга приднестровской писательницы Лидии Прано — о родном крае, о нескольких поколениях её семьи, переживших нелёгкое суровое военное время и видевших все ужасы фашистской оккупации. Отрывок из романа «Анина дорога» читайте в материале «Была мирная жизнь».

Что храм может дать человеку? И как к нему найти дорогу, если твоя жизнь – это бег по кругу, когда кажется, что нет ничего кроме работы и бытовых проблем? Об этом читайте в посвященной Радонице зарисовке «Дороги к храму».

В Тирасполе, вдалеке от оживленных улиц, есть необычный детский сад «Ручеек». Его особенность в том, что здесь помогают детям с туберкулезной интоксикацией снова стать здоровыми. О том, как благодаря ежедневному труду работников детского сада мальчишки и девчонки испытывают все радости детства, читайте в материале «Детсад особого назначения».

Читателей «серебряного» возраста ждет очередная рубрика «Мои года – мое богатство». На этот раз она составлена из ваших писем: воспоминаний из детства, впечатлений от увиденного, есть и советы доктора.

В конце номера — знакомство с афишей предстоящих культурных мероприятий, новостями из мира спорта и событиями в рубрике «День в истории», традиционно – гороскоп и погода на неделю.

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