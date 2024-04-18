Все начинается с семьи

Весна – время года, когда дремавшие в холоде зимы чувства, начинают распускаться, словно весенние цветы. А чувства эти мы обращаем, прежде всего, к самым родным и близким людям – членам нашей семьи. Журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», постоянно пишут на тему семейных отношений, сохранения традиционных ценностей. Их краткое описание – в сегодняшнем обзоре.

«В три раза больше счастья» в начале этого года появилось в ставшей в одночасье многодетной семье Врагалёвых из с. Коротное Слободзейского района. Как пишет побывавший в гостях журналист «Приднестровья» несмотря на то, что, как признаются сами родители, справляться с тройняшками пока очень сложно, зато какое это счастье – видеть их улыбки.

«60 весен» прожили в браке Николай Михайлович и Мария Ивановна Кольца из Слободзеи. В материале под этим названием с газетных страниц «Адевэрул Нистрян» для них звучат слова благодарности и признательности за сохранение традиционных семейных ценностей, достойное воспитание детей и формирование у молодых граждан ответственного отношения к институту брака.

Кстати, этой супружеской чете, которые 60 лет назад сочетались браком в Международный женский день 8 марта, редакция газеты «Приднестровье» в течение марта посвятила сразу две статьи. Одна называется «Простой рецепт семейного долголетия», другая – «Бриллиантовый юбилей семьи Кольца».

«Старость не болезнь» – утверждает герой одноименного очерка в «Адевэрул Нистрян». Анатолий Васильевич Петров живет в с. Дзержинское Дубосарского района. Ему 93 года, «но в душе все те же 16». В двух браках вырастил семерых детей, никогда не сгибался под тяжестью жизненных трудностей, подавая пример молодому поколению и журналисту газеты.

Впервые увидев ее за прилавком магазина, он сразу же определился: она будет моей женой. Так и случилось! С тех пор прошло полвека. Каково это быть вместе 50 лет рассказывают герои публикации в газете «Гомин» под названием «Их формула семейного счастья» супруги Василий и Нина Чекан из Бендер.

Тему трудовых семейных династий не упустили из виду и журналисты газеты «Гомин». В материале под названием «Преемственность поколений» автор повествует о жизненном и профессиональном пути членов педагогической династии из Ближнего Хутора Слободзейского района, родоначальницей которой стала Раиса Мельниченко. Коллеги из «Приднестровье» также подготовили для читателей газеты очерк об этой семье, который так и назвали «Династия».

Женщину принято считать хранительницей семейного очага, берегиней дома. Это и в самом деле так, поскольку, как бы не хотели мужчины, стержнем любой семьи является женщина. В праздничном номере газеты «Гомин» редакция опубликовала очерки о таких женщинах. Одна – Елена Лысая (материал «Главное – не утратить оптимизма») живет в Каменке, другая – Лидия Коблас (публикация «Она до сих пор остается сентиментальной») – в Рыбнице. Они состоялись в жизни и в семейном, и в профессиональном плане.

«Все начинается с семьи». Этот заголовок очередной статьи из газеты «Гомин» провозглашает истину в последней инстанции. Она рассказывает об открывшейся в Бендерах одноименной художественной выставке. Более 90 произведений на тему семьи, ее традиционных ценностей украсили выставочную площадь.

Одним из запланированных к проведению в Год семейных ценностей мероприятий стало гашение специальных почтовых знаков. В статье газеты «Гомин» под названием «Почтовая марка, которая представляет событие» автор рассказывает о проведенной ГУП «Марка Приднестровья» акции.

Вне своего внимания это событие не оставили и журналисты газеты «Приднестровье». Ход гашения марок – в статье под названием «Храм начинается с семьи».