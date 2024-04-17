Герои в нашей памяти

Через несколько недель мы отметим 79-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Приднестровье большую популярность получила поистине всеобщая акция патриотической направленности «Бессмертный полк». Таким образом подтверждается преемственность поколений, приверженность приднестровцев памяти тех, кто весной 45-го завоевал для нас свободу.

ГУ «Приднестровская газета» не осталось в стороне от этого благородного начинания и выступило инициатором проведения акции, приуроченной к 80-летию освобождения Приднестровья от немецко-румынских захватчиков 30-летию республиканского союза журналистов. Принято решение вывесить портреты журналистов – ветеранов Великой Отечественной войны в специальной витрине перед зданием госучреждения. Тем самым победители самой кровопролитной войны стали безмолвными свидетелями мирной жизни, которую они принесли человечеству, одолев нацизм. Они снова встали в общий строй «Бессмертного полка».

Наш долг всегда помнить и чтить подвиг погибших и умерших впоследствии ветеранов Великой Отечественной войны. Мы перед ними в неоплатном долгу.

Фото Виктора Громова.