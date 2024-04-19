Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 априлие, ал зиарулуй ностру

Ла чирка 25 километри де орашул Дубэсарь, дупэ ун друм лунг неасфалтат ши плин де праф ши пьетре, се афлэ ун сэтук де о фрумусеце рарэ. Необишнуитэ есте ши денумиря луй – Боска. Тот ын ачест сат се афлэ ши мошия луй Анатолие Ильевич, каре е ын етапа де рестаураре, дар атраще мулцимя де туришть куриошь, пе каре стэпыний ый примеск де фиекаре датэ ку ушиле ларг дескисе.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сынт ун ом феричит».

Темплул културий, каре контрибуе мулт ла прогресул уней комунитэць сэтешть, есте Каса де Културэ. Ын сатул Чобручиу дин районул Слобозия ачест локаш есте ампласат ын чентрул локалитэций ши се асямэнэ ку ун палат. Яр стэпына ачестуя есте Наталия Баранова.

Деталий гэсиць ын артиколул «Омул сфинцеште локул».

Ыл куноск де май мулць ань пе Анатолие Чамьян ши ну-мь ынкипуям, кэ е ун мештер искусит. Дежа 23 де ань думнялуй се окупэ ку скулптура ын лемн. А мештерит суте де лукрэрь: диферите рафтурь, мэсуце, куере, кэсуце пентру пэсэрь, супортурь пентру лумынэрь ши пентру вазоанеле ку флорь…

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку крединцэ ын суфлет».

Ла тоате катедреле Университэций де Стат Нистрене «Т.Шевченко» ау авут лок конферинце студенцешть ануале. Десигур, принтре молдовень с-а гэсит ши «ун Кэтэлин», каре с-а ачуат пе пьедесталул викторией. Бендерянул Кэтэлин Цуркану ышь фаче студииле ла факултатя де инщинерие техникэ а Институтулуй де физикэ ши инщинерие а УСН.

Деталий гэсиць ын артиколул «Клопоцелул литературий нистрене».