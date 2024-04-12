Анонс газеты «Приднестровье» на 13 апреля

Наша республика празднует весну освобождения от фашистского ига, и субботний номер газеты «Приднестровье» посвящен этому важному и незабываемому событию.

Приднестровское общество выступало в период Великой Отечественной войны единым фронтом. В дни празднования восьмидесятилетия со дня освобождения от немецко-румынских оккупантов газета «Приднестровье» публикует очерк «На пределе возможностей». Бессмертному подвигу советских воинов-освободителей посвящается…

«Она совсем ещё девчонка, ей 17 лет. Учится на третьем курсе медицинского техникума в Саратове. Мечтает лечить людей, помогать тем, кто нуждается в помощи. И всё впереди – яркое саратовское лето, первая любовь, подружки, смех… Если бы не год – 1941-й, 22 июня». Так начинается статья памяти. О том, как медсестра Лида людей спасала, читайте в материале «Мы Родину защищали…».

Один из вопросов историко-просветительской викторины «Страна легенд» о том, кому посвящена памятная мемориальная плита, установленная на столичном здании министерства здравоохранения, очень заинтересовал нашу редакцию. В материале «Ровесник века и дедушка советского спецназа» наш корреспондент расскажет о полковнике Старинове, разведчике, партизане и человеке неординарного ума.

Имя Семёна Михайловича Слободянского, одного из основателей приднестровского телевидения, хорошо известно далеко за пределами Каменки. К нему всегда шли люди за словом, за советом, за помощью. В начале девяностых, когда он выезжал на репортажи в окопы, на передовую, его оружием стали камера и слово… О жизни и судьбе журналиста, сценариста, писателя – в очерке «Времена не выбирают».

Небольшая зарисовка о населенных пунктах нашего края, увиденных глазами известного советского писателя, читайте в заметке «Тирасполь и Рыбница Паустовского» – такие колоритные, такие родные…

Село Грушка – кладезь знаменитостей. «Вся жизнь — кино» — очерк о Викторе Даниловиче Андоне, одном из тех, кем гордится каменская земля, заместителе главного редактора «Молдова-филм», сценаристе, критике и редакторе фильмов. 12 апреля ему исполнилось бы 95 лет.

Вместе с корреспондентами побывать в сёлах Рашков и Слобода-Рашково, познакомиться с достопримечательностями этих удивительно красивых мест компактного проживания этнических поляков, узнать рецепты традиционных польских блюд можно из материала «Польский привкус приднестровской кухни».

В советское время космонавты были национальными героями. Но несмотря на их статус и занятость, пообщаться с покорителями звёзд мог каждый благодаря письмам. Ответы космонавтов на послания мальчишек и девчонок зачитывали по радио и телевидению. Писал письма и Юрий Алексеевич Гагарин. О том, как работала космическая почта и как письмо первого космонавта помогло больному ребенку, читайте в материале «На расстоянии одного письма».

122 года назад в Петербурге произошло знаковое событие, сыгравшее важную роль в развитии общественного транспорта и научного прогресса в целом. Как оно отразилось на Приднестровье, читайте в материале «Новая веха в истории общественного транспорта».

Закрываешь глаза и выходишь из дома наощупь. Так начинается игра, которую любишь с детства: выходить в настолько знакомое место, что и с закрытыми глазами узнаешь детали, и представлять себя только что приехавшим сюда впервые туристом… Наш корреспондент приглашает совершить «Сюрреалистичные прогулки по весеннему городу».

А всё-таки как же хочется порой прогуляться «С Шариком и шариками». О воспоминаниях детства, о том, как помочь ребенку стать художником, – в одноименной юмористической зарисовке.

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