Эти строки не зря избраны в качестве заголовка для обзора опубликованных республиканскими газетами материалов, посвященных проходящему в Приднестровье Году семейных ценностей. Ведь именно любовь лежит в основе семейных отношений, описываемых журналистами в публикациях на эту важную тему.

«Секрет всего – любовь». Едва увидев этот заголовок опубликованной в газете «Приднестровье» статьи, хочется ее прочитать. Уверен, ее прочли и все подписчики печатного издания. Публикация представляет собой интервью с заслуженным педагогом Анной Платоновой, живущей в Дубоссарах, которая уже 48 лет живет в счастливом браке с супругом Сергеем. Журналист и педагог по-женски говорили «за жизнь», о трудностях, о потерях, о будущем и, конечно,.. о любви, без которой не бывает счастливого брака.

Коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» продолжает творческую линию жизнеописания трудовых династий. В статье под заголовком «Профессия по наследству» журналист рассказал о династии учителей Червинских-Пламадяла-Сулиган. Для учителя немецкого языка гимназии №1 г. Рыбница Ирине Червинской, за плечами которой 21 год трудового стажа, примером для подражания стала мама – Людмила Петрова (Сулиган) c 40-летним стажем, а также тетя – Светлана Чубук (Сулиган), которая начала педагогический путь в 1990 году. В их семье быть учителем – это внутренняя потребность.

Тема продолжена в очерке «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Три воспитателя». Он о педагогической династии воспитателей из с. Ташлык Григориопольского района. Мария Головко начала работать в 1967 году, проработала до 2004 года. Пример мамы привел в детский сад дочь Елену. В 2000-м, став заведующей, она приняла на работу дочь Надежду. И тоже в качестве воспитателя.

«Весна – время поэтов». Под этим поэтическим заголовком на газетной полосе «Адевэрул Нистрян» вышел материал о творческой встрече приднестровской поэтессы Галины Гурски с первокурсниками Приднестровского медицинского колледжа. Студенты говорили о семейных ценностях, важности сохранения культуры, национальных традициях и родном языке.

Елена Николаевна и Игорь Георгиевич Беляковы из Бендер прожили в браке 60 лет, отметив бриллиантовую свадьбу. Вырастили сына и дочь, теперь растут три внука и шесть правнуков. Молодожены говорят: главным составляющим брака является любовь. О самом высоком чувстве – в опубликованном в «Адевэрул Нистрян» материале «Вместе по одному пути».

Тему социальной поддержки семей государством в публикации «О льготном проезде» подняли журналисты газеты «Гомин». В ней читатели найдут исчерпывающую информацию о предоставленных школьникам и студентам льгот по проезду в общественном транспорте.

Социальная тематика продолжена в этой же газете статьей под говорящим названием «Социальная поддержка – приоритет государства». В ней – информация об изменениях законодательства, регулирующего вопросы поддержки молодых семей, желающих приобрести жилье на льготных условиях.

Автор опубликованной в газете «Гомин» статьи под названием «Алгоритмы семейного счастья» попытался проанализировать вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи, причины распада браков. Тема представляется весьма актуальной именно в объявленный в Приднестровье Год семейных ценностей.

Если брать за основу посыл о том, что семья является фундаментом общества, семейная чета предпринимателей Анастасии и Дмитрия Флоря полностью соответствует этому предназначению. Автор материала под названием «Мед на столе – здоровье в семье», опубликованной в «Гомине», всем его содержанием доказывает: совместный бизнес лишь укрепляет супружеские узы.