Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 6 квітня

Їхні подвиги в нашій пам’яті зберегти

Вже багато часу віддаляє нас від весни визволення Придністров’я та переможних залпів «з усіх гармат» у квітучому травні 45-го. Однак, скільки б років не минуло, ми, спадкоємці переможців, повинні знати й пам’ятати, якою ціною в «сорокові, фатальні» був завойований мир на планеті. Скільки та яких молодих життів було віддано за це…

У Придністров’ї склалися сталі традиції патріотичного та духовно-морального виховання молодого покоління. Це якраз те, що необхідно брати в сьогодення з нашого минулого. Те, чого не треба цуратися.

Активісти молодіжної громадської організації «Волонтери Перемоги» з Бендерського педагогічного коледжу за сприяння міської Ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил залучилися до значущої та необхідної справи – збереження історичної пам’яті.

Про зв’язок поколінь на 3-й сторінці читачам газети розповів наш кореспондент.

Місце зустрічі – Ярмарок вакансій

Це місце зустрічі тих, хто шукає роботу, і тих, хто її пропонує. Вони зустрічаються в одному місці та погоджують умови свого подальшого співіснування. Нерідко їхні інтереси не збігаються, проте коли консенсус, на взаємне задоволення, досягається, можна бути впевненим: сторони чекає щасливе і благополучне майбутнє. Реалізуватися в професії означає реалізуватися в житті.

Ярмарок вакансій робочих місць – давно перевірена форма працевлаштування і балансування ринку трудових ресурсів, що позитивно зарекомендувала себе. Свідком недавнього ярмаркового спілкування в столиці став наш кореспондент. Добре, що він не спокусився на нові пропозиції, а редакція не втратила цінного співробітника. От і маємо тепер на газетній шпальті № 4 розповідь для передплатників «Гомону» про те, де та як можна знайти гідну роботу.

Ліки як інструмент політичного тиску

Упродовж століть вчені-хіміки різними способами «синтезували» формули хімічних речовин. Усе це для того, щоб створити сполуки для полегшення людських недуг. У середні віки аптекарі були найбільш шанованими особами. відтоді фармацевтична галузь зробила величезний крок уперед. Найменувань зареєстрованих лікарських засобів – тисячі, десятки тисяч. Це саме «те, що лікар прописав». Медикаменти допомагають нам позбавлятися хвороб.

І зовсім уже негідна справа, коли вони перетворюються на інструмент тиску для досягнення політичних цілей. Саме таке сталося у взаєминах Молдови та Придністров’я. Налагоджений робочий механізм постачання дешевих ліків у ПМР з Росії, Білорусії, України був поруйнований, а новий інакше як «викручуванням рук» не назвеш. Уповноважені в галузі фармацевтики органи Молдови з 1 січня 2024 р. дозволяють завозити в нашу республіку тільки ті лікарські засоби, які внесені до держреєстру РМ. Йдеться про західноєвропейські, які ще й набагато дорожчі. З цієї причини вартість медикаментів останніми місяцями зросла на 25– 30 %. І це вже прямий, буквально нищівний удар по добробуту придністровців.

Розібратися в перипетіях механізму постачання фармацевтичної продукції на придністровський ринок спробував наш кореспондент. Допомогли йому в цьому експерти. Їхні висновки – на газетній шпальті № 5.

Цирк – чарівний і загадковий світ

Традицію радянського цирку продовжує Придністровський державний цирк.

На сцені Палацу Республіки він відзначився феєричною виставою «Тато, мама, я – циркова сім’я». У циркових, до речі, династії – річ найчастіша. Цікаво, що циркове шоу приурочили до оголошеного в Придністров’ї Року сімейних цінностей.

Еквілібристи та повітряні гімнасти, силові жонглери та акробати, клоуни та артисти оригінального жанру показали глядачам усе на що здібні. Майстерністю циркових артистів надихнувся наш кореспондент і поділився емоціями з нашими читачами на 12-й сторінці газети.

Крім того…

Наші читачі у свіжому випуску газети прочитають:

як кадети врятували немовля;

як розпочав весняний сезон Григоріопольський картодром;

як придністровські школярі захоплюються і знають історію рідного краю;

як культура поєднує різні національності;

якою буде погода наступного тижня.

Головне фото Аліси Коханової