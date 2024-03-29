Анонс газеты «Приднестровье» на 30 марта

Суббота — значит вышел свежий номер газеты «Приднестровье». В нем мы вспомним о героических страницах нашей истории и людях, ее сотворивших, а также расскажем о событиях современности и ее представителях, таких разных, но очень интересных.

Память – не просто «психическая функция». Это ещё и акт благодарности, связующая нить между поколениями. А, следовательно, и защитный механизм, препятствующий манипуляции обществом. «И протянулись связующие нити…» — материал ко дню избавления Рыбницы от фашистской оккупации.

Разговор пойдет о профессии музыканта. Военного музыканта. Трубача. Николай Цабур, пунктуальный, собранный, точный, как часы. По его выправке сразу видно, что человек он военный. Большой профессионал, при этом простой в общении и открытый. О таком человеке — в материале «Военный музыкант должен поднимать дух».

В гости к ребятам из тираспольской «Общеобразовательной школы-детского сада №44» для детей с нарушением зрения пришли приднестровские поэты — Елена Гешко, Елена Знагован и Ксения Жолумская. О том, как прошла встреча, читайте в материале «Об индивидуальном подходе и поэзии».

Отмечающий 60-летний юбилей народный театр юного зрителя – один из старейших коллективов в Тирасполе, в то же время остающийся вечно молодым, юным, а значит – открытым, неравнодушным, увлечённым, богатым энергией и талантами, готовым искать и дерзать. О нем — материал «Синяя птица» всегда в творческом полете».

Черноволосая, стройная Агриппина Никитична Крачун побудила в начале 30-х годов сироту Федора Пономаря стать поэтом. О том, каких ещё высот достигла учительница молдавского языка из Дойбан, – в журналистском расследовании «Агриппина».

Газета предлагает очередной выпуск полюбившейся приднестровцам рубрики «Форум», где они могут поделиться радостью или рассказать о волнующей проблеме. В этот раз читателей волнует переизбыток иноязычных вывесок и просьба к работникам ЖКХ жителей одного из дворов столицы.

«Все вместе — и душа на месте» — очерк о творческой семье Михаила и Киры Васильковых из Дубоссар, которая раскрыла секреты счастья.

210 лет назад произошло знаменательное событие не только отечественной истории, но и мировой. Союзные войска взяли Париж. Основную роль в штурме наполеоновской столицы сыграли российские войска. И не только. «Эскадрон крестьян летучих» помещика Херсонской губернии Скаржинского восхищал смелостью и отвагой современников. Об этом – в одноименном материале.

В конце номера читателей ждет прогноз погоды и магнитных бурь, история дня, а также гороскоп и анонс предстоящих культурных мероприятий.