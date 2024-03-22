Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 мартие, ал зиарулуй ностру

Вера Захаровна Никитовская дин сатул Ташлык, районул Григориопол, деши ну а студият кореография ла вре-о институцие спечиализатэ, а атрас ын арта популарэ суте де копий дин сатул сэу натал. Думняей е конвинсэ: «Дин емоций трэите пе виу ун копил ынвацэ арта фрумосулуй ши ыншишь девине фрумос. Ел еманэ алтэ енерӂие, се деосебеште, фиинд май бун ла суфлет».

Деталий гэсиць ын артиколул «Унде жоакэ молдовений…».

Виктория Викторовна Ляхевич дин Каменка май бине де 36 де ань й-а консакрат мунчий педагоӂиче. Прин бунэтате, атенцие фацэ де микуць ши пэринць, обьективитате ын апречиеря куноштинцелор ши активитэций копиилор, прин ексиӂенцэ фацэ де сине, ын примул рынд, ши фацэ де чей дин жур, а кыштигат стима колеӂилор, а пэринцилор, дар ши драгостя копиилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Каузэ а ынтреӂий вьець».

Арта фотографией персистэ даторитэ персоанелор каре дореск сэ-шь ынвешничяскэ челе май импортанте моменте дин вяца са. Фрумосул апаре дин драгостя де а-л креа. Ачаста е пэреря тинерей Светлана Булавкина дин орашул Слобозия. Фиинд ун фотограф професионист, есте атентэ ла деталий, реушинд сэ сурприндэ ын тоатэ сплендоаря ын имаӂинь емоций ши кипурь дин журул сэу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фотография – мод де експримаре».