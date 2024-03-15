Анонс газеты «Приднестровье» на 16 марта

Разнообразие тем ждёт читателей газеты «Приднестровье» в свежем субботнем номере: 32 года народному ополчению, юбилей заслуженного предприятия, интервью с зоозащитницей и другие интересные материалы.

Открывает очередной номер газеты материал под названием «Блинов должно быть много-много». Он о Масленице и о том, что нужно сделать, чтобы скорее пришла весна.

Стартовал конкурс министерства просвещения «Вехи памяти и славы», посвящённый победе советского народа в Великой Отечественной войне. Историями о своих героических предках на страницах газеты с читателями делятся молодые люди.

12 апреля мы отметим 80-ю годовщину освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков. Учреждена юбилейная медаль, посвящённая знаменательной дате. Само же ООО «Радуга Стиль», на котором изготавливается эта награда, недавно отметило 30-летие. «Как рождаются награды» — читайте в одноименном материале.

«Никто никого не уговаривал, народ шел записываться добровольно», – так вспоминают о самом непростом периоде современной истории защитники Приднестровья. К 32-й годовщине со дня создания народного ополчения – «Глубокое чувство справедливости».

Есть условия активной и плодотворной жизни, есть хорошие примеры долгожителей. Всех объединяет ряд качеств, а наших, приднестровских, ещё и жизнь на родной земле. О рекордсменах по части возраста в прошлом и настоящем – материал «О тех, кто годы не считает». В чем секрет их долголетия?..

В последнее время в социальных сетях часто стали попадаться невероятные истории спасения бездомных «хвостиков». Истории, которые вызывают и слезы, и мурашки, и ком в горле. Которые одновременно заставляют снова поверить в людей и побуждают замечать чужую беду. И во многих из них фигурирует имя – Инна Никульча. О той, кто спасает бездомных животных от беды — материал «Значит, день прожит не зря».

Газета продолжает знакомить читателей с редкими представителями фауны и флоры. На сей раз в рубрике «Красная книга ПМР» рассказ о тюльпане Биберштейна. Речь не только о цветке, но и о человеке, который описал этот вид растения. Будучи профессиональным военным, он стал известен не благодаря ратным делам, а научным открытиям.

О людях, рядом с которыми не страшно жить, можно прочесть в материале «За три рубля довезете?»

Подарок – всегда ещё и символ. Но в каких пределах допустима оригинальность мышления? Как, оказывая «Знаки внимания», порадовать, а не огорчить – в одноименном материале.

В редакцию приходят письма от читателей «серебряного» возраста с историями из жизни, советами и интересующими вопросами. Все это вы найдете на страницах постоянной рубрики «Мои года – мое богатство».

В рубрике «День в истории» выйдет публикация, посвящённая легендарному советскому автомобилю ГАЗ М-1, получившему в народе неофициальное название «эмка». Первые две машины с конвейера Горьковского автомобильного завода сошли как раз 16 марта 1936 года.

Любителей спортивных новостей ждет «Спорткурьер», а почитателей культуры и искусства – афиша, традиционно в конце номера – гороскоп и прогноз погоды.