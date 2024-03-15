Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 16 мартие, ал зиарулуй ностру

Каса де Културэ дин сатул Мэлэешть, районул Григориопол, речент а принс вяцэ ынтр-о експлозие де кулоаре ши традиций, девенинд счена принчипалэ пентру ун спектакол де дансурь ши кынтече фолклориче дин кадрул едицией а 8-а а Фестивалулуй районал «Дин зестря нямулуй».

Деталий гэсиць ын артиколул «Дин зестря нямулуй» — фиекэруя кыте о скынтее!»

Копиий вэд лукруриле ку май мултэ фантезие декыт ной, aдулций. Експримынду-се прин интермедиул реакциилор сале, елевул ынвацэ сэ девинэ ел ынсушь, сэ девинэ ынкрезут ын форцеле проприй, сэ комуниче ши сэ релационезе, деч сэ фие ун копил феричит. Деспре ачестя не-а комуникат Ирина Павловна Зинган, кондукэтоаря черкулуй де крошетат ши ымплетит дин пае дин сатул Ташлык, районул Григориопол.

Деталий гэсиць ын артиколул «Крошетаря есте инструментул перфект, прин каре поате фи редат суфлетул унуй ом»

Сэ фий унул динтре партичипанций Фестивалулуй Интернационал ал Тинеретулуй е ун маре норок. Де регулэ, ачеста есте меритул унор персоане екстраверте де натурэ. Ши ынсямнэ кэ ын епичентрул лор ну поате фи ничдекум пликтиситор. Ачест лукру ыл куноаште бине ынвэцэторул де историе дин Тираспол, Думитру Мелентьев, пентру кэ думнялуй а фост ла ачест евенимент импортант.

Читиць «Фестивалул интернационал: густул каре персистэ» ши вець ымпэртэши емоцииле ероулуй.