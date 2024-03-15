Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 16 березня

Разом як один

Якщо ви вважаєте, що історичні прецеденти народного ополчення Мініна та Пожарського, подвиги добровольців героїв-панфіловців під Москвою 1941-го нині вже неможливі, то ви глибоко помиляєтесь.

17 березня 1992 року було сформоване Народне ополчення нашої республіки. Придністровці, всі як один, стали на захист щойно створеної держави, яка двома тижнями раніше зазнала широкомасштабної агресії з боку Молдови. У ті непогожі березневі дні вирішувалася доля придністровської державності, доля кожного придністровця. Високу ціну довелося заплатити народному ополченню, всім жителям за свободу і незалежність. Та жертви були недаремні – ополченці воювали та вмирали за майбутнє молодої придністровської Придністров’я.

Про те, як народжувався і міцнів народний спротив у перший місяць збройного конфлікту Молдови та Придністров’я, наш кореспондент розповів читачам на сторінці 3.

Там, де зберігають історію народу

Архіви називають сховищами минулого. Це досить важливі для суспільства об’єкти, які не дають нам усім забувати про те, ким були наші предки. У Придністров’ї не вистачає для архівів площ.

З огляду на це керівництво республіки ухвалило рішення про реконструкцію приміщень колишнього дитячого садка в столичному мікрорайоні «Октябрський». Частину робіт на об’єкті завершено, чималий обсяг ще потрібно виконати.

Про динаміку позитивних змін у матеріально-технічній базі Державної служби управління документацією та архівами читайте на стор.4.

Подяка за мир

Скільки б не минуло часу після Великої Вітчизняної війни, ми завжди пам’ятатимемо, якою ціною завойована в ній перемога. У «сорокових, фатальних» світ зіткнувся зі страшною бідою – людиноненависницькою ідеологією фашизму та її практичним застосуванням. Одна за одною перед коричневою загрозою падали західноєвропейські країни. Тільки на Радянському Союзі Гітлер «зламав зуби».

Кожна війна має своїх героїв. У Велику Вітчизняну героєм був народ – радянський. Про визвольні операції, про асів радянської авіації можна прочитати на тематичній газетній шпальті за № 6.

Жовтий та яскравий сонячний млинець

Свято слов’ян Масляна в першу чергу асоціюється зі свіжими, щойно спеченими щирими господинями млинцями, які є символом відродження природи, початку весни.

Іще це народне свято пов’язане з веселощами, жартами-примовками, розвагами, піснями, танцями, змаганнями в силі та спритності та… спалюванням опудала Масляної, що символізує прощання з усім поганим і надії на краще майбутнє.

Про те, як молодь Кам’янки та Тирасполя проводжала зиму і зустрічала весну – в матеріалах наших кореспондентів на сторінці 7.

Головне фото з архіву Міністерства оборони ПМР